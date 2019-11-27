Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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В "Манчестер Юнайтед" есть традиция проведения именных матчей для тех игроков, которые провели в клубе более десяти сезонов.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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По делу ЧВК "Е.Н.О.Т." проходят сотрудники московского УФСБ
Сотрудники московского УФСБ майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев преследуются по делу частной военной компании "Е.Н.О.Т.". Как сообщает "Коммерсант", фигуранты дела обвиняются в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах.
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Власти Венгрии предъявили обвинения украинцу по делу о гибели 27 человек
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Казань признана лидером по качеству жизни в России
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Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
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Санкт-Петербургский городской суд в четверг днем получил электронное письмо с сообщением о минировании.
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В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
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Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России
Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
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Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу
Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
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В Екатеринбурге нашли тело мальчика
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложение комитета по соответствию WADA о запрете руководству ОКР принимать участие в международных соревнованиях.
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