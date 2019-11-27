Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Здоровье
В России увеличилось количество трансплантаций почки
В последние годы в России удалось добиться увеличения числа трансплантаций почки на 200 вмешательство ежегодно.
Экономика
Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое
Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Политика
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, пишет «Интерфакс» со ссылкой на её адвоката Илью Брыка.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Происшествия
В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования
Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Наука
Останки щенка самой древней собаки в мире обнаружены в Якутии
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
Гаджеты
Смартфоны Samsung скоро получат Android 10
По всей видимости Samsung не особо спешит обновлять свои устройства до последней версии Android, но обладатели флагманских смартфонов её скоро уже получат.
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 4:3
У гостей по мячу забили Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич.
Политика
CNN: администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем выплат в бюджет Североатлантического альянса.
Гаджеты
В России появилось игровое кресло за 2,5 млн рублей
Армия и оружие
ИГИЛ взяло ответственность за гибель французов в Мали
Террористы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за гибель 13 французских военных в Мали.
Наука
Животные могут помочь людям контролировать океаны
Тысячи морских животных помечены для различных исследовательских и природоохранных целей, но в настоящее время собранная информация не используется широко для отслеживания изменений климата и других изменений в океанах.
Гаджеты
Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super
Армия и оружие
Минобороны: на юге России завершено формирование новой дивизии
Российское военное ведомство 2 декабря завершит мероприятия по формированию 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.