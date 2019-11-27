Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Политика
Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Баскетбол
НБА исключила контракт Мозгова из зарплатной ведомости «Орландо»
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Спорт
Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Общество
Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Политика
НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Армия и оружие
На Камчатке истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя» границы
На Камчатке летчики-истребители МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота перехватили условного нарушителя воздушной границы России.
Общество
Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой
Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию "Бузова Рест Компани", развивающую сеть ресторанов BUZfood популярной певицы Ольги Бузовой, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Космос
Преемник робота «Федора» получил человеческое имя
Российские разработчики назвали нового робота-космонавта «Артемом» и планируют отправить его в космос вслед за «Федором».
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова развеяла слухи о своей беременности
Несколько недель назад Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на публике в свободных одеждах.
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
На Украине оценили ущерб возвращенным Россией судам
Украинская сторона оценивает сумму убытков, нанесенных Россией кораблям, задержанным в Керченском проливе в ноябре прошлого года, в 55,5 млн грн. ($2,3 млн), заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Общество
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
Армия и оружие
Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.