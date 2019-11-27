Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Из всех участников тендера группе «Дело» «Трансконтейнер» был нужнее

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Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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