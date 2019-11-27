Спорт Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.

Политика Закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова рассказала о том, что украинские власти совместно с ДНР начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса.

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Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.