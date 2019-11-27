Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Спорт
Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ
Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Игры
Геймеры могут получить бесплатный доступ к Google Stadia
Подписчики облачного игрового сервиса Google Stadia получили возможность предоставить друзьям временный бесплатный доступ к платформе.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Футбол
«Валенсия» и «Челси» сыграли вничью в матче ЛЧ
Испанская «Валенсия» и английский «Челси» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Политика
Закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова рассказала о том, что украинские власти совместно с ДНР начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Политика
Путин принял участие в закладке патрульного ледокола «Николай Зубов»
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Наука
В Новосибирской области открыли культовую постройку эпохи неолита
В Новосибирской области археологи обнаружили культовое сооружение эпохи раннего неолита.
Общество
НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
Авто
Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа
Руководители корейского автомобильного концерна Kia продолжают работать над созданием обновленного кроссовера Sorento.
Хоккей
17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»
Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск. В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Политика
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
В Париже может состояться отдельная встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки развития рака поджелудочной
Онкологи составили защищающее от рака "зеленое" меню По словам замдиректора Западно-Германского опухолевого центра Мартина Шулера, у этой разновидности рака есть симптомы, которые помогают выявить заболевание на ранней стадии.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Происшествия
Соцсети: В Брянске аварию на Карачиже устроили работники автосервиса
Вечером в социальных сетях появилась информация о том, что устроивший аварию мужчина не является владельцем дорогого купе.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple
Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.