Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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