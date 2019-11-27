Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:25, Вашингтон
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Армия и оружие
Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Политика
Макрон прокомментировал предложение Путина о моратории на РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным
Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно.
Кино
Авторы сериала «Ведьмак» встали на защиту брони Нифльгаарда
Первые фотографии со съёмочной площадки сериала, появившиеся в сети полгода назад, привлекли внимание к необычному виду экипировки солдат Нифльгаарда, самого могущественного из королевств.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал Екатерину Терешкович «опустившимся человеком»
Гоген Солнцев рассказал журналистам, почему врачи побрили наголо Екатерину Терешкович. Знаменитость назвал супругу «опустившимся человеком».
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Кино
Сценарий последнего эпизода «Звездных войн» хотели продать на eBay
Режиссер признает, что в какой-то момент один из актеров оставил настоящий сценарий «Звездных войн: Восхождение Скайуокера» под кроватью, которую позже обнаружила его экономка.
Футбол
Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Здоровье
Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье
Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Хоккей
Вырвали победу. Челябинский «Трактор» одолел «Салават Юлаев»
Добавим, что следующую встречу "Трактор" проведет на следующей неделе, 3 декабря, вновь скрестив клюшки с "Салаватом Юлаевым", но на этот раз уже в гостях, в Уфе.
Общество
КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции
Суд отметил, что трудовая функция - это конкретный вид поручаемой работнику работы.
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Шоу-бизнес
Мадонна отменила три концерта из-за боли
Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
Общество
На Украине заявили о риске закрытия тюрем из-за проблем финансирования
В Министерстве юстиции Украины заявили о риске закрытия тюрем в стране из-за недостаточного финансирования.
Футбол