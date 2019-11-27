Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Авто Подержанные автомобили из Китая застряли на российской таможне В таможенном порту Санкт-Петербурга уже несколько месяцев простаивает первая партия подержанных автомобилей, привезённых из Китая, которые никак не могут пройти процедуру растаможивания.

Гаджеты Стали известны самые популярные смартфоны в России Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.

Политика Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Происшествия Бывшего замглавы Железноводска подозревают в мошенничестве на 60 млн "Своими противоправными действиями подозреваемые совершили хищение имущества поставщиков, зарегистрированных на территории Ставропольского края, Краснодарского края, Волгоградской области, на сумму свыше 60 млн рублей", — сообщает пресс-служба ГСУ по СКФО.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Общество На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.

Политика В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".

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Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Политика Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах Три женщины выступили с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны постоянного представителя США в Евросоюзе Гордона Сондленда.

Политика МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу 20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду» "Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти играх и с 39 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Флорида" в ней же расположилась на седьмой строчке, имея в активе 29 очков.