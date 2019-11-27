Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Из всех участников тендера группе «Дело» «Трансконтейнер» был нужнее

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«Трансконтейнер» продаст 50% «Кедентранссервиса»

Известиявчера в 11:36

«Трансконтейнер» получит доступ к Средней Азии

Коммерсантъвчера в 22:20

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

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Интерфаксвчера в 14:28

Крупнейшие миллиардеры России проиграли борьбу за актив РЖД

URA.Ruвчера в 20:06

«Трансконтейнер». История и показатели компании

ТАССвчера в 09:13
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Политика

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"Своими противоправными действиями подозреваемые совершили хищение имущества поставщиков, зарегистрированных на территории Ставропольского края, Краснодарского края, Волгоградской области, на сумму свыше 60 млн рублей", — сообщает пресс-служба ГСУ по СКФО.
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Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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