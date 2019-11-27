Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Авто
Подержанные автомобили из Китая застряли на российской таможне
В таможенном порту Санкт-Петербурга уже несколько месяцев простаивает первая партия подержанных автомобилей, привезённых из Китая, которые никак не могут пройти процедуру растаможивания.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в детском яблочном пюре
Роскачество выявило в детском яблочном пюре, представленном на российском рынке, наличие пестицидов.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Технологии
«Мегафон» запустил логистическую платформу
«Мегафон» запустил интернет-платформу организации грузоперевозок «Мегафон Карго», сообщила пресс-служба мобильного оператора.
Гаджеты
Стали известны самые популярные смартфоны в России
Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Происшествия
Бывшего замглавы Железноводска подозревают в мошенничестве на 60 млн
"Своими противоправными действиями подозреваемые совершили хищение имущества поставщиков, зарегистрированных на территории Ставропольского края, Краснодарского края, Волгоградской области, на сумму свыше 60 млн рублей", — сообщает пресс-служба ГСУ по СКФО.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России
Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Общество
В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола
Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Политика
Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах
Три женщины выступили с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны постоянного представителя США в Евросоюзе Гордона Сондленда.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Футбол
ЦСКА, анонсируя матч с «Лудогорцем», перепутал эмблему клуба с «Крыльями Советов»
Вместо эмблемы «Лудогорца» на афише размещен логотип российского клуба «Крылья Советов».
Шоу-бизнес
Варум призналась, что устала от брака с Агутиным
Варум и Агутин живут, работают и отдыхают вместе. Певица призналась, что из-за этого накапливается раздражительность.
Авто
В РФ с налогового учета исчезло более четверти элитных авто
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду»
"Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти играх и с 39 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Флорида" в ней же расположилась на седьмой строчке, имея в активе 29 очков.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Александр Мясников отметил, что согласен с рекомендациями ВОЗ по питанию для пожилых людей.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы
Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Происшествия
Житель Тольятти получил 20 лет колонии за убийство годовалой дочери
Самарский областной суд избрал меру пресечения в виде заключения в колонию строгого режима на 20 лет по отношению к жителю Тольятти, который избил до смерти свою годовалую дочь.