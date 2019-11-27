Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка

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«Трансконтейнер» вступает в «Дело»

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ТАСС27 ноября в 09:13
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В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
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Газета.Ru вчера в 11:16
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Газета.Ru вчера в 18:42
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Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.
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"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Газета.Ru 02:42
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Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира.
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Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Виталий Маркелов подчеркнул, что компания полностью готова и ждет того, чтобы начать поставки газа в Поднебесную.
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Общество

93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола

Источники UK Express сообщают, что причина передачи трона та же самая, по которой от дел отошел 96-летний супруг королевы - возраст и усталость.
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Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

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Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
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В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
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Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
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Число погибших в столкновениях демонстрантов с полицией в Ираке за последние сутки выросло до 45, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
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Уралинформбюро 02:10
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
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Политика

В Мосгордуме сорвалось заседание «круглого стола», посвящённого преследованию оппозиции

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила со ссылкой на Шувалову, что заявка на проведения "круглого стола" была отозвана в последний момент лидером фракции КПРФ.
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Трамп впервые прибыл в Афганистан

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В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
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Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко

29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
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Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
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Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.
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Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.
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Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

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В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
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Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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Сергей Николаевич Шишкарёв
Российский бизнесмен
Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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