Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
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Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Депутат Игорь Ананских призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы совместно принять решение по транзиту газа.
Политика
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Экономика
Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум
Предыдущий рекорд был установлен в июле, когда акции "Яндекса" подорожали до 2679 руб. Ранее в среду президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов – центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса".
Футбол
Бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится в следующем году
Правительство Самарской области заявило о том, что бюджетное финансирование ФК "Крылья Советов" сократится в 2020 году.
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
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Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Футбол
«Зенит» и «Лион» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Артем Дзюба и Сердар Азмун сыграют в атаке петербургского "Зенита" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским "Лионом", сообщается на сайте УЕФА.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Политика
Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах
Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Культура
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
Футбол
Ходжсон: Чалов проявил бы себя в «Кристал Пэлас» не хуже, чем в ЦСКА
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал, что прошлым летом лондонский клуб действительно интересовался нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
Шоу-бизнес
С сестрой Анной Ольга Бузова встретилась на дне рождения отца
День рождения отмечали в узком семейном кругу. Ольга Бузова впервые за долгое время встретилась со своей сестрой Анной.
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Шоу-бизнес
В Британии сообщили о беременности Меган Маркл
По данным газеты Express, в этот раз Маркл хочет рожать в США. Уже сейчас известно, что пара планирует провести там рождественские каникулы.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Кино
В Москве прошла премьера фильма о легендарном Льве Яшине
В кинотеатре "Октябрь" в Москве состоялась официальная премьера фильма о легендарном динамовце Льве Яшине – лучшем вратаре XX века по версии ФИФА.
Армия и оружие
Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29
"Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.