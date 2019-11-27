Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
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Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Происшествия
Россиянке ампутировали руки после ДТП в Доминикане
Гражданке РФ пришлось ампутировать обе руки после ДТП в Доминикане. Крупная авария произошла во вторник.
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Общество
Представители всех фракций Мосгордумы поддержали бюджет столицы
Представители всех фракции в Московской городской думе поддержали проект бюджета столицы на 2020-2022 годы.
Политика
Правозащитники и деятели культуры просят Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах
Известные российские деятели культуры и правозащитники написали обращение на имя Владимира Путина с просьбой не подписывать резонансный закон о гражданах-иноагентах.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Политика
Киев и Москва обсуждают обмен пленными в формате «250 на 100»
Переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Космос
Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Энергетика
Власти Украины пообещали не повышать тарифы на газ
Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»
Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
Авто
Введен ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств, он вступит в силу с 1 марта 2020 года.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита
Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
Спорт
Организаторы турнира в Глазго исключили Ласицкене из числа участниц
В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.
Общество
Как с 1 декабря изменится жизнь россиян
С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.
Баскетбол
Россия сыграет с Германией и Мексикой за право попасть на Олимпиаду
Команда Сергея Базаревича в хорватском сплите встретится с Германией и Мексикой. Во второй группе оказались Хорватия, Бразилия и Тунис.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Политика
«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео казни из Сирии
Редакция «Новой газеты» потребовала возбудить уголовное дело в отношении участника казни сирийского бойца, видео которой ранее опубликовали в сети.
Футбол
«Зенит» примет «Лион» в решающем матче Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит»в среду, 27 ноября, проведет на «Газпром Арене» матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Происшествия
Трубу с кипятком прорвало на улице Тореза в Петербурге
Из-за порыва водовода на пересечении улиц Есенина и Тореза в Санкт-Петербурге целый квартал заволокло паром, и ничего не видно вокруг, сообщают местные СМИ.