Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
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Лисин и Абрамович проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Forbes09:28

РЖД продала «Трансконтейнер» почти в два раза дороже стартовой цены

Ведомости08:42

Группа «Дело» победила в аукционе РЖД на 50% «Трансконтейнера»

ПРАЙМ08:22

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

РБК08:34

Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»

Коммерсантъ08:47

Группа «Дело» победила в аукционе по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера»

Интерфакс08:36

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ТАСС09:52
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
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