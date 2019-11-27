Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Происшествия Неизвестные ограбили Союз журналистов в Киеве Неизвестные ограбили Национальный союз журналистов Украины в Киеве в ночь на четверг, сообщил глава союза Сергей Томиленко в Facebook.

Музыка Организаторы показали логотип «Евровидения-2020» Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» Представитель Венгрии не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение — 2020», который пройдет в Нидерландах, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление венгерской вещательной организации MTVA.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Общество По делу ЧВК "Е,Н.О.Т." проходят сотрудники московского УФСБ Сотрудники московского УФСБ майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев преследуются по делу частной военной компании "Е.Н.О.Т.". Как сообщает "Коммерсант", фигуранты дела обвиняются в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах.

Экономика Орешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российские предприниматели боятся наращивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов.

Происшествия Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество Губернатор Ленобласти не хочет ездить в больницы сдавать какашки Как пишет 47news, Дрозденко потребовал у председателя комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Политика Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.