Экономика
РБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Происшествия
Неизвестные ограбили Союз журналистов в Киеве
Неизвестные ограбили Национальный союз журналистов Украины в Киеве в ночь на четверг, сообщил глава союза Сергей Томиленко в Facebook.
Наука
Мумию щенка возрастом 18 тысяч лет нашли в Якутии
Музыка
Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»
Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении»
Представитель Венгрии не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение — 2020», который пройдет в Нидерландах, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление венгерской вещательной организации MTVA.
Автоспорт
Валттери Боттас потеряет позиции на старте в Абу-Даби
Перед началом гоночного уик-энда в Абу-Даби в Mercedes подтвердили замену элементов силовой установки на машине финна.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Общество
По делу ЧВК "Е,Н.О.Т." проходят сотрудники московского УФСБ
Сотрудники московского УФСБ майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев преследуются по делу частной военной компании "Е.Н.О.Т.". Как сообщает "Коммерсант", фигуранты дела обвиняются в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российские предприниматели боятся наращивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Энергетика
«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели
Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
Религия
У православных начинается Рождественский пост
Общество
Губернатор Ленобласти не хочет ездить в больницы сдавать какашки
Как пишет 47news, Дрозденко потребовал у председателя комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Политика
Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы
Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada 4x4
Набивка в креслах хорошая, имеется боковая поддержка и подогрев. Боковая подушка безопасности будет на 100% внедорожниках.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".