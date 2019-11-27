Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России. 50% плюс две акции продавали РЖД.
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Из всех участников тендера группе «Дело» «Трансконтейнер» был нужнее

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Крупнейшие миллиардеры России проиграли борьбу за актив РЖД

URA.Ruвчера в 20:06

«Трансконтейнер». История и показатели компании

ТАССвчера в 09:13

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

РБКвчера в 14:41

«Трансконтейнер» вступает в «Дело»

Интерфаксвчера в 14:28

«Трансконтейнер» продаст 50% «Кедентранссервиса»

Известиявчера в 11:36

«Трансконтейнер» получит доступ к Средней Азии

Коммерсантъвчера в 22:20
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Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Lenta.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Происшествия

Неизвестные ограбили Союз журналистов в Киеве

Неизвестные ограбили Национальный союз журналистов Украины в Киеве в ночь на четверг, сообщил глава союза Сергей Томиленко в Facebook.
ФАН 04:10
Наука

Мумию щенка возрастом 18 тысяч лет нашли в Якутии

Якутия 24 вчера в 19:15
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность одной из самых жестоких дагестанских банд

Вести.Ru 02:02
Музыка

Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»

Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.
РБК 04:37
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении»

Представитель Венгрии не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение — 2020», который пройдет в Нидерландах, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление венгерской вещательной организации MTVA.
Rambler News Service 04:40
Автоспорт

Валттери Боттас потеряет позиции на старте в Абу-Даби

Перед началом гоночного уик-энда в Абу-Даби в Mercedes подтвердили замену элементов силовой установки на машине финна.
F1news.ru 04:34
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

По делу ЧВК "Е,Н.О.Т." проходят сотрудники московского УФСБ

Сотрудники московского УФСБ майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев преследуются по делу частной военной компании "Е.Н.О.Т.". Как сообщает "Коммерсант", фигуранты дела обвиняются в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах.
Грани.ру 04:18
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российские предприниматели боятся наращивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Российская газета 02:30
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Общество

На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
ТАСС вчера в 09:13
Энергетика

«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Общество

Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели

Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
RT на русском 03:16
Религия

У православных начинается Рождественский пост

ТК Звезда вчера в 21:51
Общество

Губернатор Ленобласти не хочет ездить в больницы сдавать какашки

Как пишет 47news, Дрозденко потребовал у председателя комитета здравоохранения Сергея Вылегжанина «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу».
Фонтанка.Ру 04:33
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Гаджеты

4K для всех. Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

iXBT.com 01:46
Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Политика

Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы

Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Известия 04:04
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada 4x4

Набивка в креслах хорошая, имеется боковая поддержка и подогрев. Боковая подушка безопасности будет на 100% внедорожниках.
Тарантас Ньюс вчера в 23:16
Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Интерфакс вчера в 23:09
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Сергей Николаевич Шишкарёв
Российский бизнесмен
Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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