Экономика

РБКРБКАбрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Лисин и Абрамович проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Forbes09:28

«Трансконтейнер» ждет покупателей

Коммерсантъ25 ноября в 14:03

Группа «Дело» победила в аукционе по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера»

Интерфакс08:36

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

РБК08:34

Группа «Дело» победила в аукционе РЖД на 50% «Трансконтейнера»

ПРАЙМ08:22

Акции «Трансконтейнера» на Мосбирже упали на 3%

ТАСС09:52

РЖД продала «Трансконтейнер» почти в два раза дороже стартовой цены

Ведомости08:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:34, Ашберн
Общество

Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
Новости Воронежа вчера в 09:22
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Общество

Под Петербургом похоронили президента СПбГУ Людмилу Вербицкую

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге похоронили Людмилу Вербицкую — лингвиста-русиста, декана филологического факультета СПбГУ и президента этого вуза.
РБК 09:11
Происшествия

Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки

Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
REGNUM 00:37
Баскетбол

Россия сыграет с Германией и Мексикой за право попасть на Олимпиаду

Команда Сергея Базаревича в хорватском сплите встретится с Германией и Мексикой. Во второй группе оказались Хорватия, Бразилия и Тунис.
Чемпионат 10:29
Армия и оружие

В Минобороны заявили о подготовке провокаций в Идлибе

По данным российского военного ведомства, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и представители «Белых касок» готовят постановку авиаудара с использованием химоружия в Идлибе.
Newvz.ru вчера в 02:47
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
RT на русском 04:52
Происшествия

Трубу с кипятком прорвало в Петербурге

31 октября на улице Олеко Дундича в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы с горячей водой. Кипяток разлился на несколько сотен метров.
Известия 09:27
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Происшествия

На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»

Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
Спорт

Путин в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге вручил госнаграды

Президент РФ Владимир Путин посетил в Петербурге клуб дзюдо «Турбостроитель», где занимался единоборствами в юности.
Пятый канал 10:10
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 09:24
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
ГЛАС.RU 00:00
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Транспорт

Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года

Ведомости 05:44
Общество

Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России

РБК 07:35
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 10:27
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Энергетика

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 10:28
Происшествия

Силовики подключились к поискам пропавших в Дагестане детей

Кавказский узел 05:59
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем вчера в 01:47
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Наука

Извлечение воспоминаний и кетамин снизили желание выпить пива

Британские ученые выяснили, что извлечение воспоминаний о потреблении алкоголя и дальнейшая блокировка задействованных в процессе рецепторов с помощью кетамина могут снизить желание выпить.
N+1 09:35
Армия и оружие

При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

Газета.Ru вчера в 04:25
Футбол

Шомуродов рассказал об участии в жертвоприношении

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, как участвовал в жертвоприношениях, принятых в узбекском футболе.
Чемпионат 05:44
Кино

Супермен в новом фильме может стать чернокожим

Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Российская газета 04:26
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить проблему " торчащих ног" в плацкартных вагонах Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
RuNews24.ru 03:32
Культура

Предприятие «Росатома» предложило Шнурову познакомиться со сварщиками

Известия 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное