По словам источника в правительстве, министры опасаются, что Абрамович «готов позволить «Челси» разориться» и откажется дать согласие на «схему продажи, которая даст министрам уверенность в том, что вырученные средства пойдут на благое дело».
Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса), с которым ознакомилось РИА Новости.