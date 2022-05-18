Будьте в Плюсе

Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по сделке о продаже «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович и правительство Великобритании согласовали детали продажи лондонского "Челси".
Газета.Ru
По словам источника в правительстве, министры опасаются, что Абрамович «готов позволить «Челси» разориться» и откажется дать согласие на «схему продажи, которая даст министрам уверенность в том, что вырученные средства пойдут на благое дело».
РБК спорт
«Челси» 7 мая подтвердил, что согласовал условия продажи команды консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули.
Матч ТВ
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов (около 233 миллионов долларов по курсу на тот момент) у предыдущего владельца — англичанина Кена Бейтса.
Спорт-Экспресс

Подробнее о событии

Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по сделке о продаже «Челси»
Газета.Ru06:02
Абрамович уладил разногласия с властями Великобритании по продаже «Челси»
Sport24.ru04:17
Абрамович до 31 мая должен завершить сделку по продаже «Челси»
Спорт-Экспресс05:03
Роман Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по продаже «Челси»
Чемпионат04:47
Великобритания и Роман Абрамович нашли юридическое решение по «Челси»
Московский Комсомолец04:19
Абрамович уладил разногласия с Правительством Великобритании по продаже «Челси»
Life.ru05:04
Вloomberg: Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по продаже «Челси»
РИА Новости04:08

Интересное

Welt: Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии

Резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ состоялся между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт.
Известия07:59

Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных школьных поездок

Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для школьников по своим и соседним регионам.
Интерфакс06:53

Подполковник Марочко: американцы поставляли Украине бракованное вооружение

Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
РИА Новости08:17

Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру собственного банкротства

Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса), с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости06:19

Вице-премьер Борисов: Россия применяет новое поколение лазерных комплексов на Украине

Российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения, рассказал в эфире Первого канала вице-премьер Юрий Борисов.
РИА Новости09:29

Силуанов заявил, что Россия не будет объявлять дефолт

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у России есть деньги и государство не намерено объявлять дефолт.
Коммерсантъ05:07

Захарова: Киев делает все, чтобы гражданские и боевики находились на «Азовстали»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что Киев делает все возможное для того, чтобы гражданские, военные и боевики оставались на "Азовстали".
ТАСС09:15

Минфин США: американские законы не позволяют отобрать имущество России в пользу Украины

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
RT на русском09:33

DPA: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом информирует агентство DPA.
RT на русском09:16

Бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии Андрея Панова заочно арестовали

Хорошевский районный суд Москвы в среду, 18 мая, заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова сроком на два месяца.
РБК07:24