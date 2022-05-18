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Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по сделке о продаже «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович и правительство Великобритании согласовали детали продажи лондонского "Челси".
Газета.Ru
«Челси» 7 мая подтвердил, что согласовал условия продажи команды консорциуму американского бизнесмена Тодда Боули.
Матч ТВ
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов (около 233 миллионов долларов по курсу на тот момент) у предыдущего владельца — англичанина Кена Бейтса.
Спорт-Экспресс
Сумма сделки по покупке пакета акций «синих» составляет 2,5 млрд фунтов, еще 1,75 млрд будут выделены новыми владельцами на дальнейшие инвестиции в интересах клуба.
Матч ТВ

Подробнее о событии

Роман Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по продаже «Челси»
Чемпионат04:47
Абрамович уладил разногласия с Правительством Великобритании по продаже «Челси»
Life.ru05:04
Абрамович до 31 мая должен завершить сделку по продаже «Челси»
Спорт-Экспресс05:03
Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по сделке о продаже «Челси»
Газета.Ru06:02
Великобритания и Роман Абрамович нашли юридическое решение по «Челси»
Московский Комсомолец04:19
Абрамович уладил разногласия с властями Великобритании по продаже «Челси»
Sport24.ru04:17
Вloomberg: Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по продаже «Челси»
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