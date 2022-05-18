МИД России передал послу Франции в Москве Пьеру Леви протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Париже и в качестве ответной меры объявил персонами нон грата 34 французских дипломата, они должны покинуть страну в двухнедельный срок.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки в плен сдались 694 военнослужащих ВСУ и подразделения «Азов», ранее находившихся на территории комбината «Азовсталь».
Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса), с которым ознакомилось РИА Новости.
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысяч километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.