Экономика
РБКАбрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
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Структура Абрамовича и Абрамова увеличила пакет в «Трансконтейнере» до 25,1%
Rambler News Service10:54
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