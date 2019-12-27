Экономика

РБКРБКАбрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:06, Ашберн
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