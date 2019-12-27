Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Происшествия В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.

Политика Додон назвал Путина частью мировой истории Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».

Происшествия В столице Сомали прогремел мощный взрыв В столице Сомали — городе Могадишо прогремел мощный взрыв. Об этом передает местная радиостанция Daksan.

Фигурное катание Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России 28 декабря, меньше чем за час до старта произвольной программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию, громыхнула шокирующая новость: Евгения Медведева снялась и не поборется за медали турнира и попадание в сборную на главные старты.

Хоккей «Сибирь» по буллитам победила «Куньлунь» «Сибирь» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победила «Куньлунь» (3:2 Б). Победный буллит на счету нападающего Микаэля Руохомаа.

Хоккей Хоккеист «Торонто» Михеев госпитализирован с порезом руки Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев отправлен в больницу с порезом руки и пройдет медицинское обследование.