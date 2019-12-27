Экономика
РБКАбрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
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Структура Абрамовича и Абрамова увеличила пакет в «Трансконтейнере» до 25,1%
Rambler News Service10:54
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Гаджеты
В Сеть просочились качественные рендеры iPad Pro 2020
OnLeaks утверждает, что модели iPad Pro 2020 могут иметь те же размеры, что и модели 2018 года.
Происшествия
В Великом Новгороде из-за гибели подростка задержаны полицейские
В Великом Новгороде задержаны сотрудники полиции, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Авто
Aurus выпустит укороченный лимузин на базе Aurus Senat
Новинка займёт промежуточное место в линейке Aurus Senat — между седаном S600 (длина 5,63 м) и лимузином L700 (6,63 м).
Общество
В Петербурге перенесли на год открытие новых станций метро
Новые станции Красносельско-Калининской линии метро откроются не раньше сентября 2023 года — т.е. на год позже запланированного срока.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 5,5 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 20 декабря, сократились на 5,5 млн баррелей — до 441,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Музыка
Егор Крид борется за сердце Кристины Асмус в клипе на трек «Love Is»
Егор Крид выпустил клип на песню «Love Is». Он стилизован под американскую комедию о подростках.
Единоборства
Джексон назвал себя фанатом Федора Емельяненко
41-летний американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон, который 29 декабря выйдет в Японии в октагон против Федора Емельяненко, назвал себя на посвященной турниру Bellator, в рамках которого и состоится поединок, пресс-конференции фанатом российского бойца.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе
Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Культура
Раскрывала таланты и души: какой мы запомним Галину Волчек
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Технологии
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Футбол
Прерванный из-за оскорблений в адрес Зозули матч доиграют без зрителей
Игру 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», прерванный из-за оскорблений фанатов в адрес форварда последней команды Романа Зозули, планируют доиграть без болельщиков, говорится в сообщении Королевской федерации футбола Испании.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане увеличилось до 15
В результате авиакатастрофы погибли 15 пассажиров. 14 человек скончались на месте, еще один – в больнице.
Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
Армия и оружие
Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.