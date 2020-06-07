Общество

Вести.RuВести.RuАбрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов. Торги в аукционном доме Sotheby's длились порядка 15 минут.
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Источник ТАСС опроверг покупку Абрамовичем картины Мунка «Крик»

Говорит Москва17:30

Абрамович купил картину Мунка «Крик»

ТК Звезда12:38

Информация о покупке Абрамовичем картины «Крик» Мунка не подтвердилась

Московский Комсомолец16:48

Информацию о покупке Абрамовичем картины «Крик» опровергли

Lenta.ru16:36

Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов

Комсомольская правда13:41

СМИ: Абрамович купил «Крик» Мунка за 8 млрд рублей

Телеканал 360°13:25

Источник опроверг информацию о приобретении Абрамовичем картины «Крик» Мунка

ТАСС16:06
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Общество

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Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
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Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
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