Общество
Вести.RuАбрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов. Торги в аукционном доме Sotheby's длились порядка 15 минут.
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Общество
Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода
Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
Mockva.ru 17:28
Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
Музыка
Максим Фадеев представил нового артиста
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил нового артиста – певицу MÁYRUN (Марианна Кочурова).
РИА Новости 05 июня в 15:58
Политика
Захарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов
5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства.
News.ru вчера в 15:38
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Политика
Экс-министр Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила президента страны Владимира Зеленского в обмане своих избирателей, поскольку в его команде работают люди, связанные с экс-главой государства Петром Порошенко и американским инвестором Джорджем Соросом.
Газета.Ru 06:51
Политика
Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия 16:16
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Футбол
РФС попросил у правительства льготы для футбольных клубов России
Российский футбольный союз попросил у правительства РФ ввести ряд льгот для футбольных клубов, заявил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов 7 июня в эфире радио «Маяк».
ИА Красная Весна 15:43
Здоровье
The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)
Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд рублей у судебных ведомств
Счетная палата Россия выявила у Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд руб при исполнении федерального бюджета в 2019 году.
Росбалт 17:59
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 13:43
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Армия и оружие
Данилов объяснил, почему российские ПВО не сбивают ракеты Израиля
Дислоцированные в Сирии российские системы ПВО не сбивают израильские ракеты по политическим причинам.
Недвижимость.RU 18:04
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 05 июня в 14:05
Происшествия
В Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией
РИА Новости 14:08
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
«Роскосмос» завершил прием заявок в отряд космонавтов
Госкорпорация "Роскосмос" закончила прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты, с 3 июня 2019 года получено 1404 обращения, сообщает пресс-служба госкорпорации.
РИА Новости 18:10
Культура
Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве
Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
NewInform 05 июня в 06:21
Хоккей
Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России
RuNews24.ru 09:23
Наука
Ученые из Японии намерены победить коронавирус с помощью «умной» ткани
В Японии ученые изобрели ткань, которая способна, как они заявляют, побороть коронавирус.
Что происходит 16:31
Кино
Каннский кинофестиваль объявил свою программу
Коммерсантъ 04 июня в 13:19
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Интерфакс 07:34