Общество

Вести.RuВести.RuАбрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов. Торги в аукционном доме Sotheby's длились порядка 15 минут.
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Источник опроверг информацию о приобретении Абрамовичем картины «Крик» Мунка

ТАСС16:06

Информацию о покупке Абрамовичем картины «Крик» опровергли

Lenta.ru16:36

Абрамович купил картину «Крик» Мунка за 120 млн долларов

Московский Комсомолец13:07

Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов

Комсомольская правда13:41

СМИ: Абрамович купил «Крик» Мунка за 8 млрд рублей

Телеканал 360°13:25

Абрамович приобрел картину «Крик» Мунка за рекордную сумму

URA.Ru14:16

Абрамович купил картину Мунка «Крик»

ТК Звезда12:38
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