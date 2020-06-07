Общество
Вести.RuАбрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов. Торги в аукционном доме Sotheby's длились порядка 15 минут.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Политика
На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
Футбол
В РФС рассказали о месте проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит»
Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что место проведения матча полуфинала Кубка России «Спартак» — «Зенит» определится, учитывая эпидемиологическую обстановку в регионах.
Спорт-Экспресс 15:58
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В России создают винтовку с дальностью стрельбы на семь километров
В России создают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на расстоянии семи километров.
ФАН 05 июня в 04:13
Политика
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве
Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
Энергетика
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru вчера в 21:37
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Honor 8S 2020
Megaobzor.com 04 июня в 16:06
Футбол
Бакаев рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который переболел коронавирусной инфекцией, рассказал о подготовке к возобновлению сезона.
RT на русском 15:48
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Из Лос-Анджелеса начался вывод подразделений Нацгвардии США
С 31 мая по 4 июня в Лос-Анджелесе действовал комендантский час, но в четверг власти города не стали его продлевать, так как протесты в ЛА больше не сопровождаются беспорядками.
Эхо Москвы 16:01
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Игры
На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом
CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.
CyberSport.ru 11:41
Происшествия
В парадной на севере Петербурга жестоко убили подростка
Подростка жестоко избили и нанесли не меньше двух ударов ножом.
Российская газета 14:00
Футбол
Широков считает, что Вагнер Лав принесёт пользу ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего Вагнера Лава.
RT на русском 16:45
Кино
Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»
Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
REGNUM вчера в 15:24
Кино
Актриса сериала «Сваты» покинула проект
Ранее появились слухи, что сериал покинула актриса Людмила Артемьева.
Donday.ru вчера в 13:24
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19
Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 06:21
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
Чемпионат 14:16
Религия
Православные христиане отмечают Троицу и читают сильные молитвы
56orb.ru вчера в 21:38