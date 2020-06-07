Общество

Вести.RuВести.RuАбрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов. Торги в аукционном доме Sotheby's длились порядка 15 минут.
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Источник ТАСС опроверг покупку Абрамовичем картины Мунка «Крик»

Говорит Москва17:30

СМИ: Абрамович купил «Крик» Мунка за 8 млрд рублей

Телеканал 360°13:25

Информация о покупке Абрамовичем картины «Крик» Мунка не подтвердилась

Московский Комсомолец16:48

Информацию о покупке Абрамовичем картины «Крик» опровергли

Lenta.ru16:36

Абрамович приобрел картину «Крик» Мунка за рекордную сумму

URA.Ru14:16

Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов

Комсомольская правда13:41

Источник опроверг информацию о приобретении Абрамовичем картины «Крик» Мунка

ТАСС16:06
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Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»

Бывший полузащитник казанского "Рубина" Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в клуб из столицы Татарстана.
Газета.Ru 19:42
Происшествия

ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
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Экономика

Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков

В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
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Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
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Армия и оружие

В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади

РИА Новости 18:06
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The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)

Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14
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Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда

Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Общество

«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет

Известия 05 июня в 19:12
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Политика

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
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Общество

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 13:49
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Происшествия

В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
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Политика

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
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Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
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Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
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Шоу-бизнес

Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
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Общество

На Камчатке под госпитали отдадут выставочный центр и санаторий

На этой неделе в режим работы госпиталя для лечения зараженных COVID-19 будут перепрофилированы санаторий «Жемчужина Камчатки» и Камчатский выставочный центр.
Камчатка-Информ 18:44
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Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера получили ранения, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
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Общество

В Казахстане отменили карантин для людей, прибывающих из-за рубежа

Двухнедельный карантин для пассажиров, которые приезжают в Казахстан из-за рубежа с действительной справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, отменен в республике, говорится в постановлении главного государственного врача страны Айжан Есмагамбетовой, сообщает 7 июня пресс-служба Минздрава.
ИА Красная Весна 10:12
Происшествия

Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал на акции протеста в Швеции

РИА Новости 16:48
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Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
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Шоу-бизнес

Седокова в ванной в соблазнительной позе заставила подписчиков кричать

37-летняя украинская и российская певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков своего Instagram горячим снимком из ванной.
Московский Комсомолец 03:01
Экономика

Подмосковье вышло на первое место РФ по экспорту шоколадных изделий

Московская область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
РИА Новости 05 июня в 04:15
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Футбол

Инфантино предлагает обсудить ограничение зарплат и трансферных сумм

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил провести переговоры с лигами по всему миру по поводу возможного введения ограничения по зарплатам и трансферным суммам в рамках финансового воздействия пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру вчера в 17:32
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
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Армия и оружие

На Украине назвали способ ударить по Сибири

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации.
Lenta.ru 17:09
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