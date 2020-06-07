Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов. Торги в аукционном доме Sotheby's длились порядка 15 минут.

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

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