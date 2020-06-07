Общество

Lenta.ruLenta.ruАбрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life. Стоимость картины составила 120 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей по нынешнему курсу).
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Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 миллионов долларов

Комсомольская правда13:41

Абрамович купил знаменитую картину «Крик» Мунка за $120 миллионов

БИЗНЕС Online12:16

Абрамович купил «Крик» Мунка за 8 млрд

Телеканал 360°13:25

Абрамович купил картину «Крик» Мунка за 120 млн долларов

Московский Комсомолец13:07

Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

Lenta.ru12:44

Абрамович купил картину Мунка «Крик»

ТК Звезда12:38

Абрамович купил «Крик» Мунка за 120 млн долларов

Взгляд.ру13:25
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Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
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Издание сообщает, что Шугалей и Суэйфан, которых Anadolu называет «российскими агентами», на допросах рассказали о планах России создать военную базу на территории Ливии и помешать аналогичным планам США.
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Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
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"Северный поток — 2" признан в США прямой угрозой национальной безопасности.
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