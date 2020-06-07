Общество
Lenta.ruАбрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life. Стоимость картины составила 120 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей по нынешнему курсу).
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Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Автоновости дня 05 июня в 03:49
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Биатлон
Отменен чемпионат мира по летнему биатлону
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Шоу-бизнес
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
Lenta.ru 08:38
Происшествия
Пропавший в Башкирии ребенок найден живым
Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Вести.Ru 12:58
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
Специалисты завода "АвтоВАЗ" готовятся к выпуску моделей Renault Clio пятого поколения.
Народные новости 13:10
Наука
Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий
Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 10:00
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью
Metaratings 13:36
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Единоборства
Петр Ян прокомментировал победу нокаутом Коди Гарбрандта
Allboxing.ru 00:08
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве
Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 12:45
Единоборства
Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Коммерсантъ 01:51
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Армия и оружие
Россия нацелилась на создание военной базы в Ливии — Anadolu
Издание сообщает, что Шугалей и Суэйфан, которых Anadolu называет «российскими агентами», на допросах рассказали о планах России создать военную базу на территории Ливии и помешать аналогичным планам США.
ИА Красная Весна 12:16
Экономика
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Строительство моста на остров Елены предполагается в рамках первого этапа реализации "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
Народные новости 11:10
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Происшествия
Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье
Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
Политика
Северный флот станет самостоятельным военным округом
Новые Известия вчера в 07:32
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью со столичным "Динамо" в контрольном матче.
РИА Новости 12:03
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
Политика
Газопровод «Северный поток — 2» представляет для США большую угрозу
"Северный поток — 2" признан в США прямой угрозой национальной безопасности.
Народные новости 12:38