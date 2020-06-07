Российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Об этом сообщает Telegram-канал Sotheby's Life. Стоимость картины составила 120 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей по нынешнему курсу).

Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов

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