Экономика
URA.RuАбрамович намерен избавиться от лесного бизнеса
Акционеры крупнейшего на Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга RFP Group Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов, владеющие 58% акций холдинга, начали поиски нового инвестора, которому смогут продать контрольный пакет акций.
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с чего всё началось
Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.Коммерсантъвчера в 17:49
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Чемпионшип может быть возобновлен 6 июня
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Мэр Москвы распорядился ввести дополнительные выплаты столичным соцработникам и врачам, которые работают в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства.
Мослента 10:29
Здоровье
В Тверской области заработала «горячая линия» по доступности оказания медицинской помощи
Дополнительный информационный и консультационный ресурс запустило министерство здравоохранения Тверской области.
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Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область сможет справиться с коронавирусом, если всё население будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
Новый Калининград.Ru 11:56
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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Ведомости 12:31
Политика
МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России
Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране.
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Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает преждевременным называть ситуацию с безработицей в России угрожающей.
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Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки против коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.
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В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
Финансы
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В случае, если у погибшего была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что смерть наступила от коронавируса.
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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
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