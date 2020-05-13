Экономика

EastRussiaEastRussiaАбрамович намерен продать крупный актив на Дальнем Востоке

Основные акционеры крупнейшего на Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга RFP Group Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов хотят сократить доли. Они ищут инвестора для продажи пакета вплоть до контрольного.
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с чего всё началось

Роман Абрамович выходит из леса

Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

Абрамович решил снизить долю в крупнейшем лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке

Forbes04:18

СМИ: Абрамович хочет продать долю в крупнейшем лесопромышленном предприятии на Дальнем Востоке

БИЗНЕС Online01:58

Роман Абрамович выходит из леса

Коммерсантъвчера в 17:49

СМИ узнали о планах RFP Group Абрамовича найти инвестора

Компаниявчера в 23:26

«Коммерсантъ»: лесопромышленная RFP Group Абрамовича начала поиск инвестора

Ведомостивчера в 21:56

Абрамович выставил на продажу крупный актив на Дальнем Востоке

Konkurent.ruвчера в 19:10

Абрамович намерен избавиться от лесного бизнеса

URA.Ruвчера в 23:57
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

Известия 10:32
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
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Музыка

Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO

В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия вчера в 13:39
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Здоровье

Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru 20:25
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
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Происшествия

Жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции в Красноярске

Kazanfirst.ru вчера в 16:55
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Космос

Прототип Starship SN4 испытали под давлением 7,5 бар

Популярная механика вчера в 10:21
Футбол

Большинство футболистов РПЛ выступили за доигровку чемпионата

Большинство футболистов РПЛ высказались за доигровку сезона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране.
Metaratings 02:32
Здоровье

Плюс 49: В Приморье зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом

В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости 21:34
Политика

Мнучин заявил о возможном обвале экономики США

Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM 20:40
Общество

Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
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Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
1,2K
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
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Происшествия

В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

Вести.Ru 15:58
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Интернет

YouTube Music заменит Google Play Музыку

Google сообщила о том, что в скором времени платформа YouTube Musiс заменит сервис Google Play Музыка.
CNews 03:18
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Политика

Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения

О попытке вторжения в Венесуэлу стало известно 3 мая. По словам президента страны Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией.
Lenta.ru 20:13
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 475 человек

За последние сутки в Иркутской области выявили еще 95 случаев заражения COVID-19.
Твой Иркутск 21:51
Экономика

Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы

Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета 03:48
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
4,2K
Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек

Екатеринбург, 13 мая 2020, 11:05 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки нашли новый коронавирус ещё у 135 человек.
REGNUM 04:05
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Здоровье

Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
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Происшествия

Самолёт «России», летевший в Уфу, вынужденно вернулся в Петербург

Самолет АК "Россия" Rossiya-airlines.com "По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления", — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.
REGNUM 10:49
27
Экономика

23 российские компании вошли в список крупнейших в мире

В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ 12:29
Здоровье

Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области

В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
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Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19
1
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,8K
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
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Футбол

Бывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом

Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia.
ProstoProSport 10:27
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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