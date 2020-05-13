Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.

с чего всё началось

Основные акционеры крупнейшего на Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга RFP Group Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов хотят сократить доли. Они ищут инвестора для продажи пакета вплоть до контрольного.

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