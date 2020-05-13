Экономика
EastRussiaАбрамович намерен продать крупный актив на Дальнем Востоке
Основные акционеры крупнейшего на Дальнем Востоке лесопромышленного холдинга RFP Group Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов хотят сократить доли. Они ищут инвестора для продажи пакета вплоть до контрольного.
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с чего всё началось
Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.Коммерсантъ12 мая в 17:49
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СМИ: Абрамович хочет продать долю в крупнейшем лесопромышленном предприятии на Дальнем Востоке
БИЗНЕС Onlineвчера в 01:58
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Футбол
Семин ответил на слухи о своей отставке из «Локомотива»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слухи о своей грядущей отставке с поста главного тренера ФК.
ProstoProSport вчера в 10:02
Общество
Расширены меры поддержки для семей с детьми
Напомним, что согласно предыдущему Указу Президента от 7 апреля 2020 года, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет положены семьям, которые имели право на материнский капитал или приобретут это право до 1 июля текущего года.
SamRU.ru вчера в 09:11
Общество
О заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина
Live24 вчера в 10:06
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек
Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:56
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61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ вчера в 08:29
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости вчера в 11:06
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
Хоккей
Череповецкого хоккеиста игроки признали лучшим в КХЛ
В течение апреля КХЛ проводила опрос игроков, рассказываем о том, кого игроки назвали лучшими в номинациях "самый уважаемый хоккеист", "лучший хоккеист сезона" и "главный шутник".
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 11:50
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
RT на русском вчера в 13:28
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
Экономика
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле
Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
Россияне назвали главную проблему дистанционного образования
81% респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам.
РБК вчера в 22:00
Игры
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КМВ Новости вчера в 10:41
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса
В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире вчера в 05:09
Общество
Названы причины, за которые могут уволить работника на «удаленке»
По словам Шмакова, находясь дома, работник теоретически не может совершить грубое нарушение, как например, прогул или пьянство, за которое сразу можно уволить.
Телеканал 360° вчера в 22:15
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Победа возобновляет полеты по России с 1 июня
Как уточнили в пресс-службе перевозчика, поэтапное возобновление полетов, как и планировалось, начнется с 1 июня.
Travel Russian News вчера в 04:52