Футбол

Государственные ВестиГосударственные ВестиАбрамович не собирается продавать «Челси»

Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время «Челси» выиграл пять раз чемпионат Англии, а также один раз – Лигу чемпионов.
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В «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба

Sportbox.RU24 ноября в 19:23

Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем

Чемпионатвчера в 04:55

Президент «Челси»: «Мы получаем запросы о продаже клуба, и нам нечего сказать этим людям»

Sport24.ruвчера в 02:38

Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от Абрамовича слов о продаже. Нам нечего сказать людям, которые хотят купить клуб со скидкой»

Sports.ruвчера в 05:20

Президент «Челси» рассказал о нежелании Абрамовича продавать клуб

РИА Новостивчера в 07:13

В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

RT на русскомвчера в 08:37

Президент «Челси» заявил о нежелании Абрамовича продать клуб

Интерфакс-Спортвчера в 05:23
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
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Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Шоу-бизнес

Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом

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Как пишет aif.ru со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макиши, кофе, особенно в больших количествах, лучше не употреблять при хронической усталости, потому что его тонизирующий эффект может привести к обратной реакции.
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

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Политика

Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме

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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
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Названа «настоящая причина» чеченской войны

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Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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