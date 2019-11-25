Футбол
Государственные ВестиАбрамович не собирается продавать «Челси»
Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время «Челси» выиграл пять раз чемпионат Англии, а также один раз – Лигу чемпионов.
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Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем
Чемпионатвчера в 04:55
Президент «Челси»: «Мы получаем запросы о продаже клуба, и нам нечего сказать этим людям»
Sport24.ruвчера в 02:38
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Наука
Российские учёные помогли сосчитать всех дождевых червей в мире
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Наука
Ученые случайно открыли средство, предотвращающее старение кожи
Через восемь месяцев в структуре участков кожи, на которые наносился рапамицин, в большинстве случаев произошли статистически значимые изменения - увеличилось количество белка коллагена и снизилось количество p16, белка, являющегося ключевым маркером старения клеток кожи.
Здоровье
Скорцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении.
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
Роскачество подвело итоги «Винного гида»
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Спорт
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу
Напомним, ранее Алексей Текслер встретился с челябинскими спортсменами-кандидатами на участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио и Паралимпийских играх 2020 года.
Шоу-бизнес
Костенко помогает Тарасову выплачивать 250 тысяч рублей в месяц за дом
Адвокат футболиста Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов сообщил, что модель Анастасия Костенко, у который стабильный доход от ведения блога, помогает выплачивать своему супругу Дмитрию Тарасову 250 тысяч рублей каждый месяц за кредит.
Здоровье
Врач-диетолог рассказала, сколько и как нужно пить кофе
Как пишет aif.ru со ссылкой на врача-диетолога, члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марину Макиши, кофе, особенно в больших количествах, лучше не употреблять при хронической усталости, потому что его тонизирующий эффект может привести к обратной реакции.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Политика
Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что переговорит с руководителями российских регионов, где подготовка к зиме идет не без сбоев.
Армия и оружие
Минобороны России получит первый Ту-160М с завода в Казани в 2021 году
Министерство обороны России получит первый построенный "с нуля" глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в 2021 году.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Политика
Эрдоган призвал население Турции отказаться от доллара в пользу лиры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к населению страны с просьбой отказаться от покупки доллара, сделав выбор в пользу турецкой лиры.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.