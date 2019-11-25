Футбол
Государственные ВестиАбрамович не собирается продавать «Челси»
Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время «Челси» выиграл пять раз чемпионат Англии, а также один раз – Лигу чемпионов.
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Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем
Чемпионатвчера в 04:55
Президент «Челси»: «Мы получаем запросы о продаже клуба, и нам нечего сказать этим людям»
Sport24.ruвчера в 02:38
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Спорт
ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта
России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
Принятие инициативы «позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу», говорится в пояснительной записке.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Футбол
Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»
В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Экономика
Какую выгоду LVMH принесет покупка Tiffany & Co. за $16,2 млрд
Заметный рост на 12% в 2018 году по сравнению с 2017-м связывают с активными продажами Bvlgari — еще одного ювелирно-часового бренда, приобретенного концерном в 2011 году за $5,2 млрд.
Армия и оружие
Шойгу по телефону обсудил с главой Минобороны Франции ситуацию в Сирии
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник 26 ноября в ходе телефонных переговоров с министром обороны Франции Флорансом Парли обсудил ряд проблем, как сообщает Интерфакс.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Общество
Как будут выглядеть дети Кейт Миддлтон и сын Меган Маркл через 20 лет
Бьюти-портал Cosmetify решил пофантазировать и опубликовал свое предположение насчет того, как же через два десятка лет будут выглядеть наследники престола, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также малыш Арчи.
Авто
Geely Icon дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу
Речь идёт о модели Icon или SX12, построенной на базе концепта, показанного год назад на Пекинском автосалоне.
Футбол
Уткин назвал «Динамо» идеальным полигоном для глупости
Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о событиях в московском «Динамо».
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Политика
Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Происшествия
В Иркутске сгорел мебельный магазин
Иркутские пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном магазине, сообщает сайт ГУ МЧС по Иркутской области.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Скажут - мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Экономика
Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы не выросли в 2019 году
Объём инвестиций в коммерческую недвижимость Московского региона по итогам 2019 году практически не изменится, по сравнению с 2018 годом, и сохранится на уровне 180 миллиардов рублей, ожидают в консалтинговой компании Knight Frank.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
Происшествия
В Дагестане выявили хищение 15,7 млн рублей в сфере энергетики
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения 15,7 миллионов рублей из энергетической сферы республики.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.
Энергетика
Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.