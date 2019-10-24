Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение консорциума c Ближнего Востока по продаже английского клуба. Ходят слухи, что российскому бизнесмену поступило предложение в размере 3 млрд фунтов. «Были ранние переговоры, но мы существенно расходились в оценках», - заявил Абрамович.

Все про Спорт ру

Политика Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.

Шоу-бизнес Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола Победительница 15-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг превратилась в Томаса.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Экономика Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Политика Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.

Общество Мутко обвинил иркутские власти в неэффективной работе Мутко подчеркнул, что опросы жителей пострадавших от паводков Тулуна и Нижнеудинска показали недовольство местных жителей работой властей по восстановлению инфраструктуры.

Армия и оружие Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Общество Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Шоу-бизнес Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.

Футбол Габулов останется на посту президента «Алании» Бывший вратарь сборной России, бронзовый призер Евро-2008 и обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА стал президентом «Алании» летом 2019 года, уйдя с поста министра спорта Северной Осетии.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Кино Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.

Общество Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей На форуме «Россия — Африка», проходящем в Сочи 23-24 октября, стороны подписали соглашений и меморандумов на общую сумму 800 миллиардов рублей.

Политика Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.

Футбол Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.

Политика США объявили Китай своим стратегическим соперником «Как отмечается в стратегии национальной безопасности США 2017 года, США рассматривает Китай как стратегического и экономического соперника», – сказал Пенс, передает ТАСС.

Общество Мошенники придумали новый способ кражи денег через телефон Новая схема предполагает, что клиенты банков, использующие соответствующие мобильные приложения, устанавливают на свои гаджеты программу удаленного доступа, что дает мошенникам возможность завладеть чужими деньгами.

Наука Мышей научили водить автомобиль Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.

Происшествия Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.

Общество Исследователи опровергли пользу популярного способа оздоровления Немецкие ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка развеяли миф о пользе популярного способа оздоровления, сообщает Lenta.ru.