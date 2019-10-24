Футбол
Soccer.ruАбрамович отказался продавать «Челси»
Владелец "Челси" Роман Абрамович отклонил предложение консорциума c Ближнего Востока по продаже английского клуба. Ходят слухи, что российскому бизнесмену поступило предложение в размере 3 млрд фунтов. "Были ранние переговоры, но мы существенно расходились в оценках", - заявил Абрамович.
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Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Политика
Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.
Футбол
Макгрегор поддержит сборную России по футболу на ЕВРО-2020
Ирландский боец смешанных боевых искусств и боксер Конор Макгрегор намерен поддерживать сборную России по футболу на Евро-2020, заявил боксер во время пресс-конференции в Москве.
Технологии
«Тинькофф» запускает сервис перевода чаевых по QR-коду
Банк «Тинькофф» совместно с дочерней компанией CloudPayments разработал сервис безналичного перевода чаевых CloudTips, сообщила газета «Ведомости».
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Здоровье
Медики рассказали, что провоцирует появление камней в почках
Российские медики объяснили причины, по которым у человека в почках начинают образоваться камни.
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
Трамп: Военные США останутся в нефтеносных районах Сирии
Небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» в четверг к 12.20 мск подорожали до 43,2 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Экономика
Комитет Думы поддержал увеличение периода выплаты накопительной пенсии
Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект правительства РФ об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, сообщает РИА Новости.
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Политика
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин в шутку упрекнул и.о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури в нескромности, отметив, что в рейтинге Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров.
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Минобороны России сообщило, что при приближении к российским границам бомбардировщик ВВС США был встречен истребителем ВКС РФ Су-27.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал умилительное фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев с сыном и дочерью В комментариях поклонники Лазарева отметили очевидное сходство его детей: у них одинаковые носы, улыбки и даже взгляд.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Общество
Книжный магазин отказался продавать журнал со Сталиным на обложке
Столичный книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать и вернул издателям свежий номер исторического журнала «Дилетант», одной из тем которого стал советско-германский пакт 1939 года.
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».