Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАбрамович отказался продавать «Челси»

Владелец "Челси" Роман Абрамович отклонил предложение консорциума c Ближнего Востока по продаже английского клуба. Ходят слухи, что российскому бизнесмену поступило предложение в размере 3 млрд фунтов. "Были ранние переговоры, но мы существенно расходились в оценках", - заявил Абрамович.
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СМИ: Абрамович отверг очередное предложение продать «Челси»

Матч ТВвчера в 20:54

СМИ: Абрамович отверг очередное предложение продать «Челси»

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Абрамович отказался продать «Челси» ближневосточному консорциуму в конце прошлого сезона (The Telegraph)

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Sport.ru04:43

Роман Абрамович отказался продать Челси крупному консорциуму с Ближнего Востока

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Все про Спорт ру07:24

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Soccer.ru06:16
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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