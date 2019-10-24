Владелец "Челси" Роман Абрамович отклонил предложение консорциума c Ближнего Востока по продаже английского клуба. Ходят слухи, что российскому бизнесмену поступило предложение в размере 3 млрд фунтов. "Были ранние переговоры, но мы существенно расходились в оценках", - заявил Абрамович.

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