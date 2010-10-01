Футбол
Soccer.ruАбрамович отказался продавать «Челси»
Владелец "Челси" Роман Абрамович отклонил предложение консорциума из Ближнего Востока по покупке английского клуба. Ходят слухи, что российскому бизнесмену поступило предложение в размере 3 млрд фунтов. "Были ранние переговоры, но мы существенно расходились в оценках", - заявил Абрамович.
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Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Армия и оружие
Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии
Российские военные находятся в Сирии на законном основании, но после завершения политического урегулирования нужен будет полный вывод всех иностранных военных с территории ближневосточного государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Культура
Новый клип Артура Пирожкова собрал полмиллиона просмотров за три часа
Новый клип Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, только за первые три часа после премьеры в Сети набрал более полумиллиона просмотров.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Единоборства
Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
Общество
МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра
Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.
Политика
Опрос показал, в чем украинцы видят наибольшую угрозу для страны
Около 50% жителей Украины считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за границу и экономический упадок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
Происшествия
Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами
39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Общество
Под Мадридом проходит эксгумация останков Франсиско Франко
В Долине Павших недалеко от Мадрида проходит процедура эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко.
Экономика
Tesla удивила инвесторов прибылью. Акции взлетели на 20%
После публикации отчета акции Tesla на внебиржевых торгах выросли на 20% — с $254 до $306 за штуку.
Общество
WSJ узнала об обмане старшего пилота Boeing о самолете 737 MAX
Ранее следователям стало известно, что Форкнер в свое время обнаружил в программе подготовки пилотов 737 MAX пробелы, которые могли свидетельствовать о проблемах в системе управления полетом самолета.
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Политика
Госдума приняла закон об отзыве заявления к Женевским конвенциям
Госдума приняла закон об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Политика
Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ
8 октября стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний.
Политика
Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР
"Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.