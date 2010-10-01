Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАбрамович отказался продавать «Челси»

Владелец "Челси" Роман Абрамович отклонил предложение консорциума из Ближнего Востока по покупке английского клуба. Ходят слухи, что российскому бизнесмену поступило предложение в размере 3 млрд фунтов. "Были ранние переговоры, но мы существенно расходились в оценках", - заявил Абрамович.
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СМИ: Абрамович отверг очередное предложение продать «Челси»

Матч ТВвчера в 20:54

СМИ: Абрамович отверг очередное предложение продать «Челси»

Sportbox.RUвчера в 20:54

Абрамович отказался продать «Челси» ближневосточному консорциуму в конце прошлого сезона (The Telegraph)

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Sport.ru04:43

Роман Абрамович отказался продать Челси крупному консорциуму с Ближнего Востока

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Абрамович отказался продавать «Челси»

Soccer.ru06:16

The Telegraph: Абрамович отказал ближневосточному консорциуму в продаже «Челси»

Бомбардир.ру04:50
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
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Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны

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В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
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Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

REGNUM вчера в 13:06
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Виновник ДТП в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске

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МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра

Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.
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Опрос показал, в чем украинцы видят наибольшую угрозу для страны

Около 50% жителей Украины считают наибольшей угрозой для страны массовый выезд сограждан за границу и экономический упадок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
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Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

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Под Мадридом проходит эксгумация останков Франсиско Франко

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Tesla удивила инвесторов прибылью. Акции взлетели на 20%

После публикации отчета акции Tesla на внебиржевых торгах выросли на 20% — с $254 до $306 за штуку.
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WSJ узнала об обмане старшего пилота Boeing о самолете 737 MAX

Ранее следователям стало известно, что Форкнер в свое время обнаружил в программе подготовки пилотов 737 MAX пробелы, которые могли свидетельствовать о проблемах в системе управления полетом самолета.
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Госдума приняла закон об отзыве заявления к Женевским конвенциям

Госдума приняла закон об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.
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Политика

В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
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Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
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Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ

8 октября стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний.
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Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР

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В Архангельске убили мать шестерых детей

Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
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Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
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В Москве восстановили движение поездов на серой ветке метро

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Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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