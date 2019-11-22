с чего всё началось

У бизнесмена имеются проблемы с оформлением британской визы, однако российский бизнесмен вынужден остаться из-за отсутствия серьёзных предложений. С ним на Абрамовича выходили шейхи, но в конечном итоге они отказались от идеи покупки «Челси». Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года.

Политика Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Фигурное катание Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.

Футбол Приставы арестовали имущество «Анжи» из-за долгов Производство было открыто из-за долгов клуба по налогам, превысивших 50 млн руб. Приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие "Анжи".

Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Авто Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги Как пишет издание «Drom» со ссылкой на базу Роспатента, ГАЗ решил продлить свидетельство на регистрацию товарного знака редкой версии Волги ГАЗ-3111, которая производилась с 1999 по 2004 год.

Спорт World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.

Общество Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.