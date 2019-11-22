Футбол

MetaratingsMetaratingsАбрамович отказался продавать «Челси»

У бизнесмена имеются проблемы с оформлением британской визы, однако российский бизнесмен вынужден остаться из-за отсутствия серьёзных предложений. С ним на Абрамовича выходили шейхи, но в конечном итоге они отказались от идеи покупки «Челси». Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года.
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Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался от идеи продать лондонский футбольный клуб "Челси", которым он владеет с 2003 года, сообщает The Telegraph
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