Футбол
MetaratingsАбрамович отказался продавать «Челси»
У бизнесмена имеются проблемы с оформлением британской визы, однако российский бизнесмен вынужден остаться из-за отсутствия серьёзных предложений. С ним на Абрамовича выходили шейхи, но в конечном итоге они отказались от идеи покупки «Челси». Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года.
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с чего всё началось
Как сообщает The Telegraph, российский предприниматель решил сохранить клуб по нескольким причинам: во-первых, он не получил серьёзных предложений от потенциальных покупателей, а во-вторых, команда стала показывать хорошие результаты под руководством Фрэнка Лэмпарда.RT на русском10:39
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Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Политика
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Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Спорт
World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
Происшествия
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Армия и оружие
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что Грузия и США подпишут договор о военном сотрудничестве.
Авто
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Шоу-бизнес
Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева
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Шоу-бизнес
Компромат на Шепелева: о чем молчит Кудрявцева
После словесной перепалки в соцсетях возник вопрос о возможном компромате на гражданского мужа певицы Жанны Фриске телеведущего Дмитрия Шепелева, который есть у популярной ведущей Леры Кудрявцевой.
Теннис
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Сборная России пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса по теннису, одолев Сербию со счетом 2:1. Командный турнир с участием 18 сборных проходит в Мадриде.
Происшествия
Под Петербургом в ДТП с десятью машинами пострадали женщина и ребенок
Женщина и девочка 11 лет пострадали в ДТП с участием десяти автомобилей на внутренней стороне КАД во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Театры
Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова
Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Политика
Россия наладит выпуск аналогов импортных лекарств
Речь идет о ситуациях, когда иностранные фармацевтические компании отказываются поставлять свои лекарства в Россию.
Политика
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Армия и оружие
Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной
Политика Соединенных Штатов в отношении нефтяных месторождений в Сирии не является противозаконной, считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
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Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Шоу-бизнес
Воеводина пожаловалась на тяжёлую жизнь
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко), разошедшаяся с экс-королём Малайзии Фарисом Мухаммадом V, призналась, что ей приходится сложно быть матерью-одиночкой и одновременно вести бизнес.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины похитили 30 млн рублей
Утром в пятницу стало известно, что у одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово трое вооруженных грабителей отобрали у гражданина сумку, в которой находились 30 миллионов рублей.