Футбол

MetaratingsMetaratingsАбрамович отказался продавать «Челси»

У бизнесмена имеются проблемы с оформлением британской визы, однако российский бизнесмен вынужден остаться из-за отсутствия серьёзных предложений. С ним на Абрамовича выходили шейхи, но в конечном итоге они отказались от идеи покупки «Челси». Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года.
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с чего всё началось
Как сообщает The Telegraph
, российский предприниматель решил сохранить клуб по нескольким причинам: во-первых, он не получил серьёзных предложений от потенциальных покупателей, а во-вторых, команда стала показывать хорошие результаты под руководством Фрэнка Лэмпарда.
RT на русском10:39

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Абрамович решил не продавать «Челси» из-за отсутствия серьёзных предложений

Чемпионат09:49

Источник: Абрамович отказался продавать «Челси»

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Абрамович принял решение не продавать «Челси»

Матч ТВ10:21

Абрамович принял решение не продавать «Челси»

Sportbox.RU10:21

Абрамович отказался от продажи «Челси» (The Telegraph)

Sports.ru11:28

Абрамович передумал продавать «Челси»

Советский спорт11:49

Абрамович отказался от продажи «Челси»

Soccer.ru10:02
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