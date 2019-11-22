Футбол
MetaratingsАбрамович отказался продавать «Челси»
У бизнесмена имеются проблемы с оформлением британской визы, однако российский бизнесмен вынужден остаться из-за отсутствия серьёзных предложений. С ним на Абрамовича выходили шейхи, но в конечном итоге они отказались от идеи покупки «Челси». Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года.
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с чего всё началось
Как сообщает The Telegraph, российский предприниматель решил сохранить клуб по нескольким причинам: во-первых, он не получил серьёзных предложений от потенциальных покупателей, а во-вторых, команда стала показывать хорошие результаты под руководством Фрэнка Лэмпарда.RT на русском10:39
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