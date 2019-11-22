с чего всё началось

У бизнесмена имеются проблемы с оформлением британской визы, однако российский бизнесмен вынужден остаться из-за отсутствия серьёзных предложений. С ним на Абрамовича выходили шейхи, но в конечном итоге они отказались от идеи покупки «Челси». Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года.

Технологии Власти США разрешили Microsoft работать с Huawei Ожидается еще послабление запретов на торговлю с Huawei таким компаниям как Qualcomm, а она поставляет чипы для китайского телекоммуникационного гиганта, и стоит отметить, что Huawei у Qualcomm ранее заказывала очень много «железа».

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Политика МВФ выдвинул Украине жесткое условие Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.