Футбол

Sport.ruSport.ruАбрамович отклонил предложение о продаже «Челси»

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The Telegraph сообщает, что он отклонил предложение о продаже в конце прошлого сезона. Также сообщается, что Абрамович рассчитывает получить за "Челси" 3 миллиарда фунтов. Игрок сборной Украины может оказаться в "Челси"
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