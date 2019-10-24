The Telegraph сообщает, что он отклонил предложение о продаже в конце прошлого сезона. Также сообщается, что Абрамович рассчитывает получить за "Челси" 3 миллиарда фунтов. Игрок сборной Украины может оказаться в "Челси"

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