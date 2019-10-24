Футбол
Sport.ruАбрамович отклонил предложение о продаже «Челси»
The Telegraph сообщает, что он отклонил предложение о продаже в конце прошлого сезона. Также сообщается, что Абрамович рассчитывает получить за "Челси" 3 миллиарда фунтов. Игрок сборной Украины может оказаться в "Челси"
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Политика
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Единоборства
Макгрегор: Нурмагомедов не представляет Россию
Как сообщает источник, ирландец заявил, что Нурмагомедов не представляет Россию, поскольку не поднимает триколор после победы.
Политика
В Совфеде оценили заявление МИД Украины о переговорах по Крыму
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
Происшествия
Российская туристка умерла в Турции после операции
Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
Экономика
В ПФР подсчитали расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов рассказал, сколько средств в масштабах страны потребуется в 2020 году на индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Экономика
Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $143 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с $311 млн, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Общество
«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Экономика
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Наука
Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями
Есть также и автоматические устройства, печатающие на поверхности кофейной пенки произвольный рисунок.
Происшествия
Прокуратура завела дело о сбыте наркотиков в «Матросской тишине»
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о халатности и сбыте наркотиков в СИЗО-1 ("Матросская тишина"), сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Футбол
Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы
В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1.
Игры
Релиз The Last of Us Part II может быть отложен
Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Экономика
Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа
Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
Армия и оружие
В ЮАР прилетели российские самолеты Ту-160
В Министерстве обороны России сообщили, что два отечественных стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на аэродром Ватерклоф, который располагается в Южно-Африканской Республике.
Авто
Компания Nissan может снова отказаться от своего бренда Datsun
Здоровье
В Свердловской области не хватает больше тысячи врачей
Не хватает онкологов, психиатров и врачей скорой В прошлом году средний показатель смертности в Свердловской области был выше на 8,4%, чем по России.
Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
Футбол
«Селтик» победил «Лацио» в матче ЛЕ благодаря голу на 89-й минуте
На 40-й минуте отличился Мануэль Лаццари. «Селтик» ответил голами Райана Кристи и Кристофера Жюльена, забивших на 67-й и 89-й минутах.
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.