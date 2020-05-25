Экономика

КомпанияКомпанияАбрамович отсрочил покупку угольной компании «Сибуглемет»

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О намерении Evraz выкупить «Сибуглемет» стало известно в феврале — тогда «Коммерсант» сообщил, что в ФАС поступило ходатайство от основных владельцев Evraz о покупке угледобывающей компании. Покупка актива, по словам источников издания, обойдется в четыре миллиарда рублей.
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