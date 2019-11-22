Футбол

Советский спортСоветский спортАбрамович передумал продавать «Челси»

Британская газета Daily Telegraph утверждает, что Роман Абрамович отказался от намерения продать лондонский Челси другому инвестору. Причина игра команды при Фрэнке Лэмпарде. Английские журналисты пишут, что любовь Абрамовича к клубу вспыхнула с новой силой благодаря революции Лэмпарда.
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с чего всё началось
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался от идеи продать лондонский футбольный клуб "Челси", которым он владеет с 2003 года, сообщает The Telegraph
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СМИ: Абрамович передумал продавать «Челси»

РИА Новостивчера в 11:07
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