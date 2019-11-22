Футбол
Советский спортАбрамович передумал продавать «Челси»
Британская газета Daily Telegraph утверждает, что Роман Абрамович отказался от намерения продать лондонский Челси другому инвестору. Причина игра команды при Фрэнке Лэмпарде. Английские журналисты пишут, что любовь Абрамовича к клубу вспыхнула с новой силой благодаря революции Лэмпарда.
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Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался от идеи продать лондонский футбольный клуб "Челси", которым он владеет с 2003 года, сообщает The Telegraph.РИА Новостивчера в 11:07
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Кино
«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд
Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
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Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.
Политика
Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией
Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Турция попробует «совместить» F-35 и С-400
Спорт
Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Авто
Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e
Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» с трудом добыла ничью в матче с аутсайдером
После первого тайма все были в шоке, так как «Падерборн», занимающий последнее место в чемпионате, выигрывал у одного из лидеров со счётом 0:3. До матча, букмекеры принимали ставки на победу гостей, исходя из коэффициента 9,5. Полузащитник гостей Штрели Мамба сделал дубль.
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Происшествия
Расстрелявшие двоих воров в законе в Абхазии сбежали в Грузию
Киллеры, расстрелявшие двоих воров в законе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума (Абхазия), могли сбежать в Грузию.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Наука
Учёные: стремление выжить выведет искусственный интеллект на новый уровень
Идея учёных базируется на понятии гомеостаза.
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Шоу-бизнес
63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела
Андрейченко подала в суд на собственного сына.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Кино
Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Напомним, что новой части «Звездных войн» предрекают антирекорд по сборам.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Авто
В Hyundai показали прототип нового Tucson
Южнокорейская компания отмечает, что концепт показывает «следующее поколение дизайнерской мысли Hyundai», намекая на подобные решения в будущих моделях.
Армия и оружие
Группировки боевых роботов создадут в России
Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году.
Здоровье
Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Наука
Целлюлозная мембрана предназначена для защиты кардиостимуляторов
Мембрана сделана из крошечных целлюлозных волокон с углублениями на своей поверхности.
Авто
Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.