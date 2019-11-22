с чего всё началось

Британская газета Daily Telegraph утверждает, что Роман Абрамович отказался от намерения продать лондонский Челси другому инвестору. Причина игра команды при Фрэнке Лэмпарде. Английские журналисты пишут, что любовь Абрамовича к клубу вспыхнула с новой силой благодаря революции Лэмпарда.

Кино «Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии 27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.

Политика Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.

Авто Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.

Футбол Чалов зимой может перейти в «Челси» Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.

Футбол Дортмундская «Боруссия» с трудом добыла ничью в матче с аутсайдером После первого тайма все были в шоке, так как «Падерборн», занимающий последнее место в чемпионате, выигрывал у одного из лидеров со счётом 0:3. До матча, букмекеры принимали ставки на победу гостей, исходя из коэффициента 9,5. Полузащитник гостей Штрели Мамба сделал дубль.

Экономика Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Спорт Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

Авто В Hyundai показали прототип нового Tucson Южнокорейская компания отмечает, что концепт показывает «следующее поколение дизайнерской мысли Hyundai», намекая на подобные решения в будущих моделях.