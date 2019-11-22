Футбол
Советский спортАбрамович передумал продавать «Челси»
Британская газета Daily Telegraph утверждает, что Роман Абрамович отказался от намерения продать лондонский Челси другому инвестору. Причина игра команды при Фрэнке Лэмпарде. Английские журналисты пишут, что любовь Абрамовича к клубу вспыхнула с новой силой благодаря революции Лэмпарда.
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с чего всё началось
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался от идеи продать лондонский футбольный клуб "Челси", которым он владеет с 2003 года, сообщает The Telegraph.РИА Новостивчера в 11:07
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Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
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Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
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Наука
Звезда плиоценового периода
В 1924 году в каменоломне города Таунг в Южно-Африканском Союзе (будущей ЮАР) нашли череп 5-6-летнего детеныша, которому дали прозвище «Бэби из Таунга».
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» как они борются с недугом.
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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Происшествия
В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
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Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
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Происшествия
В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в торговый павильон
В центре Калининграда, у Центрального рынка, пассажирский автобус протаранил ограждение, вылетел на тротуар и врезался в цветочный павильон.
Гаджеты
По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе
Согласно свежим слухам, NVIDIA может вскоре представить карту GeForce RTX 2080 Ti Super.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.