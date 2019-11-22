Футбол

Советский спортСоветский спортАбрамович передумал продавать «Челси»

Британская газета Daily Telegraph утверждает, что Роман Абрамович отказался от намерения продать лондонский Челси другому инвестору. Причина игра команды при Фрэнке Лэмпарде. Английские журналисты пишут, что любовь Абрамовича к клубу вспыхнула с новой силой благодаря революции Лэмпарда.
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с чего всё началось
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался от идеи продать лондонский футбольный клуб "Челси", которым он владеет с 2003 года, сообщает The Telegraph
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РИА Новостивчера в 11:07

Подробнее о событии

Абрамович решил не продавать «Челси» из-за отсутствия серьёзных предложений

Чемпионатвчера в 09:49

Источник: Абрамович отказался продавать «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 12:18

Абрамович принял решение не продавать «Челси»

Матч ТВвчера в 10:21

Похоже, в «Челси» все налаживается: Абрамович больше не продает клуб и снова думает про реконструкцию стадиона

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Абрамович принял решение не продавать «Челси»

Sportbox.RUвчера в 10:21

Абрамович передумал продавать «Челси»

Советский спортвчера в 11:49

СМИ: Абрамович передумал продавать «Челси»

РИА Новостивчера в 11:07
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
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Необходимо обновить программу «Единой России» к выборам в Государственную Думу 2021 года, заявил премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Парламентская газета 07:29
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Ведомости 07:30
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
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В Киеве на Михайловской площади прошел так называемый «транс-марш», приуроченный к Международному дню «памяти трансгендерных людей».
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В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
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Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
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Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник

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Наука

Звезда плиоценового периода

В 1924 году в каменоломне города Таунг в Южно-Африканском Союзе (будущей ЮАР) нашли череп 5-6-летнего детеныша, которому дали прозвище «Бэби из Таунга».
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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

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Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ

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Политика

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Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
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В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в торговый павильон

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По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе

Согласно свежим слухам, NVIDIA может вскоре представить карту GeForce RTX 2080 Ti Super.
Игромания.ру 20 ноября в 11:19
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Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
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