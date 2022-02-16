РБКАбрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себяGreenleas International Holdings зарегистрирован в офшоре на Британских Виргинских островах.РБКEvraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.ТАССКрупнейший акционер — Роман Абрамович (контролирует 28,64%).КоммерсантъАлександр Абрамов (через Abiglaze Ltd.) контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) — 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев — 3,01%, сообщает «Интерфакс».КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАбрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себяРБКвчера в 15:50Роман Абрамович станет еще богачеBanki Loansвчера в 14:23Абрамович переоформил свою долю в Evraz на себя с офшорной компанииТАССвчера в 13:43Абрамович вывел свою долю акций компании Evraz из оффшораТВ Центрвчера в 13:59Абрамович отказался от офшорной компании и переоформил акции EvrazИА Красная Веснавчера в 13:42Абрамович перефоромил на себя долю в Evraz, которой владел через GreenleasКоммерсантъвчера в 13:41Абрамович перевел на себя долю в EvrazИнтерфаксвчера в 13:00Показать ещёОценить31Поделиться