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Абрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себя

Greenleas International Holdings зарегистрирован в офшоре на Британских Виргинских островах.
РБК
Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.
ТАСС
Крупнейший акционер — Роман Абрамович (контролирует 28,64%).
Коммерсантъ
Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd.) контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) — 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев — 3,01%, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Абрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себя
РБКвчера в 15:50
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Абрамович переоформил свою долю в Evraz на себя с офшорной компании
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ИА Красная Веснавчера в 13:42
Абрамович перефоромил на себя долю в Evraz, которой владел через Greenleas
Коммерсантъвчера в 13:41
Абрамович перевел на себя долю в Evraz
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