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Абрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себя

Greenleas International Holdings зарегистрирован в офшоре на Британских Виргинских островах.
РБК
Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd.) контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) — 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев — 3,01%, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ
Крупнейший акционер — Роман Абрамович (контролирует 28,64%).
Коммерсантъ
Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.
ТАСС

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Абрамович переоформил долю в Evraz на себя с офшорной компании
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