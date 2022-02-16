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Абрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себя

Greenleas International Holdings зарегистрирован в офшоре на Британских Виргинских островах.
РБК
Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd.) контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) — 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев — 3,01%, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ
В начале ноября Федеральная антимонопольная служба одобрила
 ходатайство Greenleas International Holdings Ltd о приобретении 26,74% ПАО «Распадская».
РБК
Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.
ТАСС

Подробнее о событии

Роман Абрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себя
Forbes21:05
Абрамович переоформил долю в Evraz из офшора на себя
РБКвчера в 15:50
Абрамович перевел на себя долю в Evraz
Интерфаксвчера в 13:00
Абрамович переоформил свою долю в Evraz на себя с офшорной компании
ТАССвчера в 13:43
Абрамович отказался от офшорной компании и переоформил акции Evraz
ИА Красная Веснавчера в 13:42
Абрамович перефоромил на себя долю в Evraz, которой владел через Greenleas
Коммерсантъвчера в 13:41
Абрамович вывел свою долю акций компании Evraz из оффшора
ТВ Центрвчера в 13:59

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