Российский миллиардер, бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где 29 марта пройдут российско-украинские переговоры. «Бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где во вторник пройдут российско-украинские переговоры», — сообщает ТАСС.