РИА НовостиАбрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины в СтамбулеРоссийский миллиардер, бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где 29 марта пройдут российско-украинские переговоры. «Бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где во вторник пройдут российско-украинские переговоры», — сообщает ТАСС.RT на русскомВстреча делегаций Москвы и Киева состоится во дворце Долмабахче.ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной.ТАССThe Jerusalem Post писал, что Украина попросила Абрамовича помочь в переговорах с Москвой и разрешить конфликт.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВPiter.tvКомсомольская правдаТК ЗвездаНТВЦентральная Служба НовостейФАНRT на русскомSolenka.infoОбщественная служба новостейКомсомольская правдаFBM.ruПолитРоссияРусская ПланетаЗакC.РуПодробнее о событииТАСС: Абрамович находится в Стамбуле, где предстоят российско-украинские переговорыТК Звезда02:48Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры России и УкраиныТАСС03:29Самое цитируемоеТАСС: российский миллиардер Роман Абрамович находится в СтамбулеRT на русском03:00Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины в СтамбулеРИА Новости03:46Роман Абрамович прибыл в Стамбул, где пройдут российско-украинские переговорыLenta.ru02:39ТАСС: Роман Абрамович прибыл в Стамбул, где пройдут российско-украинские переговорыГазета.Ru02:20ТАСС: Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговорыBFM.ru02:16Показать ещёОценить661Поделиться