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Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины в Стамбуле

Российский миллиардер, бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где 29 марта пройдут российско-украинские переговоры. «Бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где во вторник пройдут российско-украинские переговоры», — сообщает ТАСС.
RT на русском
Встреча делегаций Москвы и Киева состоится во дворце Долмабахче.
ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной.
ТАСС
The Jerusalem Post писал, что Украина попросила Абрамовича помочь в переговорах с Москвой и разрешить конфликт.
Lenta.ru

Подробнее о событии

ТАСС: Абрамович находится в Стамбуле, где предстоят российско-украинские переговоры
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Роман Абрамович находится в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины
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