Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство".
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с чего всё началось

Роман Абрамович выходит из леса

Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

«Коммерсантъ»: лесопромышленная RFP Group Абрамовича начала поиск инвестора

Ведомостивчера в 21:56

СМИ: Абрамович хочет продать долю в крупнейшем лесопромышленном предприятии на Дальнем Востоке

БИЗНЕС Online01:58

Абрамович намерен избавиться от лесного бизнеса

URA.Ruвчера в 23:57

СМИ узнали о планах RFP Group Абрамовича найти инвестора

Компаниявчера в 23:26

Абрамович решил снизить долю в крупнейшем лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке

Forbes04:18

Абрамович выставил на продажу крупный актив на Дальнем Востоке

Konkurent.ruвчера в 19:10

Роман Абрамович выходит из леса

Коммерсантъвчера в 17:49
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
Экономика

Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

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Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
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В Уфе воспитательница приюта унижала и оскорбляла детей на камеру

В одном из социальных приютов в Уфе дети ежедневно подвергаются унижениям со стороны воспитательницы.
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Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
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Происшествия

Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 10:21
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Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
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Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
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Общество

НАСА делает успехи в модернизации сети космического слежения

Программа НАСА по модернизации своей винтажной наземной сети слежения 1980-х годов добивается прогресса после многих лет задержки и перерасхода бюджета, хотя проблемы остаются, согласно новой оценке Управления по подотчетности правительства (GAO).
AstroNews.ru вчера в 07:20
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100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

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Хоккей

Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ

Игроки КХЛ назвали Вадима Шипачёва из @ dynamo_ru лучшим игроком сезонанттрs: / / t.co / WLF8mJ6Nni — KHL Media (@ khlmediateam) May 13, 2020 Второе место в опросе занял Кирилл Капризов, выступающий за ЦСКА на позиции форварда.
ГЛАС.RU 08:58
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ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году.
Finam.Ru 10:18
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru вчера в 04:03
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Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
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Наука

Объяснен самый распространенный симптом коронавируса

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На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

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Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 07:55
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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Политика

Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин

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Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС вчера в 05:24
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Общество

Россиян предупредили о природных катаклизмах в летний период

Климатолог, старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал прессе о том, что грядущим летом россиян ожидают природные катаклизмы.
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Общество

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Футбол

Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
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За день мошенники украли у жителей области более 500 000 рублей с карт

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Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
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У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга из Mortal Kombat 3

Mortal Kombat 11: Aftermath выходит 26 мая на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
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Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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