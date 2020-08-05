Экономика
Интерфакс«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае. "Абрау-Дюрсо" станет собственником более 3 тыс. га виноградопригодных земель "Юбилейной", из которых около 2 тыс. га плодоносящие виноградники.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов о расширении бизнеса и новых проектах
Коммерсантъвчера в 18:38
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Общество
Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов
Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода.
RT на русском 11:32
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Экономика
Выбран участок под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове
Под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове выделят земельный участок. В промзоне построят здание площадью 50 тыс. кв. метров.
Ивтелерадио 11:05
Футбол
Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА
ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
Вести.Ru 11:34
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Lenta.ru вчера в 06:46
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Игры
В компании Sony зафиксированы рекордные продажи
В первом квартале компания установила рекордные показатели сразу по нескольким номинациям игрового бизнеса.
Goroday.ru вчера в 15:47
Экономика
Экономику Белоруссии назвали ущербной
Белоруссия сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание.
Lenta.ru 11:52
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
Политика
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
Экономика
Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными
По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.
News.ru 09:05
Футбол
«Манчестер Сити» намерен потратить 330 млн евро на укрепление состава
Как утверждает The Athletic, руководство английского клуба выделило на трансферы 330 млн евро.
ProstoProSport 01:09
Спорт
Ганус может быть уволен с поста главы РУСАДА
Глава РУСАДА под угрозой увольнения 5 августа Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провел заседание, на повестке дня которого стоял вопрос о дальнейшей судьбе генерального директора ведомства Юрия Гануса.
Газета.Ru 11:51
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41