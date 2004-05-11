Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае. "Абрау-Дюрсо" станет собственником более 3 тыс. га виноградопригодных земель "Юбилейной", из которых около 2 тыс. га плодоносящие виноградники.
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«Абрау-Дюрсо» приобретает винодельню и виноградники хозяйства «Юбилейная» на Кубани

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«Абрау-Дюрсо» стал совладельцем одного из крупнейших виноградников Кубани

РБКвчера в 17:00

«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае

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«Абрау-Дюрсо» выкупит крупное винное хозяйство Кубани

Компания00:57

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов о расширении бизнеса и новых проектах

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«Абрау-Дюрсо» выкупил долю крупного виноградника Кубани

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«Абрау-Дюрсо» приобрела новую винодельню для производства всех вин из российского сырья

ТАСС02:34
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В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

РИА Новости вчера в 14:00
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Экономика

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Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей

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НТВ вчера в 18:03
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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

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Происшествия

Защита Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными

Адвокат солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, передает ТАСС.
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Происшествия

Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела Ефремова

Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС вчера в 17:02
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Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
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Футбол

«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»

Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
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Общество

В Турции наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Напомним, министерство здравоохранения Турции ранее признавало рост заболеваемости, но наблюдаемый только в некоторых провинциях страны.
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Происшествия

Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском вчера в 12:34
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Политика

Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век 03 августа в 14:01
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Общество

СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года

Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Здоровье

В Заксобрании Иркутской области рассмотрят законопроект о поддержке медиков

Председатель Заксобрания Александр Ведерников сказал, что поддержка семей с детьми всегда была приоритетной для Заксобрания.
RuNews24.ru 01:38
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В Татарию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

REGNUM вчера в 08:15
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
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Технологии

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

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Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
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Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука

Важным условием является бережное использование жесткого диска. Также нельзя ронять ноутбук и перегревать его, отметили в Роскачестве.
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Россияне перечислили причины увольнения с работы

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Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
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Авто

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Китайская компания Kandi представила в США электрические хэтчбеки K23 и K27, которые станут одними из самых доступных экологически чистых автомобилей на американском рынке.
Автоновости дня 01:50
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63-летний пациент скончался непосредственно от COVID-19.
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Политика

Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
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Павел Борисович Титов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и общественный деятель. Президент и председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо». Президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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