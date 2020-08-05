Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае. "Абрау-Дюрсо" станет собственником более 3 тыс. га виноградопригодных земель "Юбилейной", из которых около 2 тыс. га плодоносящие виноградники.
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«Абрау-Дюрсо» расширяется за счет винодельни «Юбилейная»

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