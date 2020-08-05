Экономика
Интерфакс«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае. "Абрау-Дюрсо" станет собственником более 3 тыс. га виноградопригодных земель "Юбилейной", из которых около 2 тыс. га плодоносящие виноградники.
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Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов о расширении бизнеса и новых проектах
Коммерсантъвчера в 18:38
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Происшествия
Адвокат сообщил, что потерпевшие согласовали сумму исков к Ефремову
Родственники погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым согласовали сумму исков к артисту.
ТАСС 06:04
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Москва, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом.
REGNUM 06:30
Театры
Дмитрий Мехсиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля
Как сказал Дмитрий Месхиев, псковского зрителя ждет очень интересная разноплановая программа: в фестивале примут участие знаменитые театральные коллективы России: театры имени Вахтангова, на Малой Бронной, "На Литейном", театр Станиславского.
Псковская Лента Новостей 06:40
Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Происшествия
Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после взрыва
Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там во вторник взрыва.
ТАСС 06:52
Наука
На переделе обогащения Кольской ГМК заработал искусственный интеллект
На второй технологической секции обогатительной фабрики Кольской ГМК внедрена оптимизационная система-советчик.
НИА-Мурманск 05:38
Общество
Запасов зерна в Ливане осталось менее чем на месяц
Запасов зерна в Ливане, в столице которого во вторник прогремел мощный взрыв, хватит менее чем на один месяц.
ТАСС 05:50
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Транспорт
Первыми рейсами из России улетели более 2,3 тыс авиапассажиров
Более 2,3 тысяч пассажиров отправили московские аэропорты в первый же день возобновления авиарейсов из РФ за границу, 4 августа сообщает РБК со ссылкой на ведомственные данные.
ИА Красная Весна 06:15
Общество
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
Lenta.ru 06:14
Политика
В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Армия и оружие
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Финны утверждают, что у них есть все доказательства.
Экспресс газета 06:35
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Армия и оружие
Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России
Атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.
RT на русском 06:24
Происшествия
Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына
Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
ИА БанкИнформСервис 03:32
Общество
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом
Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал у себя в Twitter, что "впервые за долгое время" - очевидно, после открытия границ для иностранных туристов из ряда стран - зафиксировано "серьезное увеличение числа пациентов" с COVID-19.
Российская газета 03:30
Армия и оружие
В России началось серийное производство пистолетов «Удав»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
Газета.Ru 04:58
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Экономика
Заполняемость гостиниц Петербурга к концу лета может достичь 50%
К началу сентября 2020 года заполняемость гостиниц Петербурга может достичь 50%.
DP.RU 06:06
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Финансы
Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
Интерфакс 05:25
Общество
ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании
Среди совладельцев компании — принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
Forbes 02:10
Происшествия
На западе Москвы прохожие нашли брошенную коляску с ребенком
По предварительным данным, коляску заметили недалеко от подъезда жилого дома ночью 4 августа, сообщили в правоохранительных органах.
РБК 06:29
Экономика
Партнер E&Y назвала последствия разрыва налогового соглашения с Кипром
Партнер E&Y, группы по оказанию услуг в области международного налогообложения, Марина Белякова прокомментировала РЕН ТВ решение Минфина о запуске процедуры по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром.
РЕН ТВ 03 августа в 12:05