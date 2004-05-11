Экономика
Коммерсантъ«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли
«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова приобретает винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае, которой принадлежит более 3,5 тыс. виноградников.
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Путешествие в Абрау-Дюрсо: чем живет винодельческий край семьи Титовых
Политика Сегодня02 августа в 11:44
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 08:58
Происшествия
Премьер Ливана объявил 5 августа общенациональным днем траура
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем общенационального траура по погибшим во время взрыва в Бейруте, сообщило издание Yemenakhbar.
РБК 15:00
Общество
В Севастополе 11 выпускников набрали на ЕГЭ 100 баллов
Всего в Севастополе в основную волну ЕГЭ-2020 сдали экзамены 2 тысячи 471 человек, в том числе 2 тысячи 202 выпускника текущего года.
REGNUM 07:00
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Общество
После голосования по Конституции данные россиян попали в сеть
Ранее стало известно о том, что данные "утекли" в сеть, из расследования издания "Медуза".
Капитал страны 03:28
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
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ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию
RT на русском 14:52
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Evo-rus.com 10:03
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Политика
Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
Экономика
Европейские фондовые рынки и фьючерсы на индексы США немного снижаются
Фьючерсы на американские индексы во вторник снижаются.
ПРАЙМ 08:22
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Авто
Автомобилисты получат новые номерные знаки
Краснодарские известия 06:35
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Армия и оружие
Немецкая партия «Левые»: Правительство ФРГ одобрило продажу оружия Турции, несмотря на запрет
Министерство экономики Германии, отвечая на запрос партии «Die Linke», признало, что федеральное правительство с 9 октября 2019 года по 22 июля 2020 года одобрило военно-технических сделок с Турцией на общую сумму почти в 26 млн евро.
Военное обозрение вчера в 04:02
Армия и оружие
В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
RT на русском 11:51
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon после полета на Международную космическую станцию (МКС) сел на воду в Атлантическом океане.
Евразия Daily вчера в 01:31
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Обновление 1.10 приурочено к юбилею проекта белорусских разработчиков, оно подарит игрокам новое оборудование, польские средние танки, а также модернизированную карту «Жемчужная река».
Evo-rus.com 06:53
Футбол
Суд оправдал Кокорина и Мамаева, их приговор отменен
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отсидели сроки по скандальному делу, добились своего: Мосгорсуд отменил обвинительный приговор.
Super.ru вчера в 10:05
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46