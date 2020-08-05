Экономика
Коммерсантъ«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли
Сделка позволит производителю вина расширить площадь плодоносящих земель более чем в два раза, что стало крайне важно после вступления в силу запрета на использование импортного виноматериала.
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Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов о расширении бизнеса и новых проектах
Коммерсантъвчера в 18:38
Путешествие в Абрау-Дюрсо: чем живет винодельческий край семьи Титовых
Политика Сегодня02 августа в 11:44
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Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК вчера в 20:57
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Общество
94 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые заражения зафиксированы в Междуреченске (27), Кемерове (16), Анжеро-Судженске (12), Новокузнецке (10), Белово (9), Беловском МР (4), Березовском (2), Мысках (2), Юрге (2), Гурьевском МО (2), Чебулинском МО (2), Яйском МО (2), Краснобродском (1), Промышленновском МО (1), Тисульском МР (1), Тяжинском МО (1). На 4 августа у 3 965 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com вчера в 02:02
Происшествия
Жертвами взрыва в Бейруте стали почти 80 человек
Взрыв в Бейруте, по данным местного телеканала LBCI, произошел во время сварки в ангаре, где хранилась селитра.
Эхо Москвы 00:34
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 вчера в 01:36
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Происшествия
Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС вчера в 17:02
Технологии
Rolls-Royce займется производством сверхзвукового самолета
Virgin Galactic заключила партнерство с компанией Rolls-Royce по разработке сверхзвукового самолета, который будет летать со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, что позволит проделать путь от Лондона до Нью-Йорка всего за 90 минут.
NewInform вчера в 14:43
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 августа
Всего по итогам первой половины 2020 года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 трлн руб. Россия будет поставлять отечественный препарат "Авифавир" для лечения коронавирусной инфекции в страны Латинской Америки.
РБК 00:40
Здоровье
Коронавирусом в Хакасии заразились ещё 23 человека
Накануне в республике зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и лишь один выздоровевший пациент с COVID-19.
Московский Комсомолец Хакасия 02 августа в 23:27
Футбол
Суд оправдал футболистов Кокорина и Мамаева по статье о хулиганстве
Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об отмене апелляционного приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Слово и Дело 03 августа в 11:05
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 02 августа в 09:00
Происшествия
В аэропорту Кольцово водитель иномарки устроил ДТП
Иномарка спровоцировала ДТП в аэропорту Кольцово 4 августа.
Качканарское время вчера в 15:26
Происшествия
Стало известно о жертвах среди иностранцев при взрыве в Бейруте
Несколько иностранцев числятся среди погибших и раненных в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрут.
Lenta.ru вчера в 22:55
Армия и оружие
Российский «Спрут-СД» может пополнить танковые войска Индии
Наиболее приемлемым вариантом является российская самоходная пушка 2С25 «Спрут-СД», уверены эксперты издания Military Watch Magazine.
Актуальные Новости вчера в 08:14
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Сумма поддержки только по нашему региону составила более 11,3 млрд рублей, — уточнили в ПФР.
REGNUM вчера в 22:17
Армия и оружие
Вместо российских ЗРС С-300 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Футбол
«Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по соглашению сторон
Футбольный клуб «Химки» и бывший главный тренер команды Сергей Юран расторгли контракт по обоюдному согласию, говорится на официальном сайте команды.
РБК спорт вчера в 07:18
Общество
В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия 00:05
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия вчера в 04:59
Здоровье
В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей
В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания.
Южный Федеральный вчера в 12:42
Армия и оружие
Россия призывает ООН расследовать утечку в СМИ доклада по КНДР
Россия призывает ООН расследовать все факты утечек в СМИ конфиденциальных докладов о соблюдении санкций Совета Безопасности по КНДР, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс вчера в 22:58
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Псковское агентство информации вчера в 14:42
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру вчера в 02:29