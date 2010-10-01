Экономика
Deita.ru«Абсолютная провокация»: Матвиенко прокомментировала разговоры о деноминации рубля
Председатель Совета Федерации высказалась о слухах о якобы готовящейся деноминации рубля, сообщает ИА DEITA.RU. По словам Валентины Матвиенко, все подобные разговоры являются абсолютной провокацией и не имеют под собой никакого основания.
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«Задача восстановления экономики решена не будет». Эксперт о том, почему слухи о деноминации преувеличены
ФедералПресс14 июля в 05:17
«Абсолютная провокация»: Матвиенко прокомментировала разговоры о деноминации рубля
Deita.ru13 июля в 21:15
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM вчера в 19:29
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости вчера в 05:20
Политика
Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Космос
Разработка корабля Orion обошлась NASA более чем в $16 млрд
Более $16 млрд потратило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на создание пилотируемых кораблей Orion, заявил офис генерального инспектора NASA (Office of Inspector General, OIG) 16 июля в своем отчете.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Как передает РБК, об этом говорится в бюллетене платежной системы, разосланном российским банкам.
Эхо Москвы 00:32
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском вчера в 00:55
Происшествия
Вице-мэра Томска задержали по подозрению в получении крупной взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам задержали по подозрению в получении взятки.
Вести.Ru вчера в 05:26
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Политика
Министр обороны Германии обвинила Россию в агрессии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Россия отстаивает свои интересы слишком агрессивно.
Профиль вчера в 18:18
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Происшествия
В Шушенском районе мужчина похитил 4-летнего ребенка
По предварительной версии следствия, мужчина, проживающий в Краснодарском крае, приехал в Шушенский район к своей бывшей гражданской супруге.
Среда24 вчера в 09:26
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Персонаж Вина Дизеля в финальной части киносерии «Форсаж» может погибнуть.
Телеканал 360° 15 июля в 06:44
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 45 новых случаев коронавируса
В региональном управлении Роспотребнадзора назвали территории Кузбасса, где за сутки выявлены новые случаи коронавируса.
Газета Кемерова 00:10
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС вчера в 06:54
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 15 июля в 04:32
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Почему клонит в сон на работе и как с этим бороться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки.
Эхо Москвы 00:32
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 00:20