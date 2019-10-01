Политика
Русские ЭмиратыАбу-Даби встречает Владимира Путина российским триколором
Российские и эмиратские флаги появились на фонарных столбах на набережной Абу-Даби накануне исторического визита в столицу ОАЭ Президента России Владимира Путина, намеченного на 15 октября 2019 года.
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Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы
Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Политика
Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков
В начале встречи российского лидера с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр приветствовал дорогого гостя национальным гимном.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
Происшествия
В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери
Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Происшествия
Полиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального
В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России.
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Футбол
Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже.
Армия и оружие
Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту
Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Общество
Шойгу простился с космонавтом Леоновым
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд
Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
Космос
Инженер NASA предложил проект двигателя для межзвёздных полётов
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, почему девушки боялись отца
Адвокаты сестер Хачатурян поделились подробностями о личности убитого Михаила Хачатуряна, сообщает RT.
Футбол
Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом
Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI
Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.
Общество
РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда
9% снижение не может рассматриваться как статистическая погрешность и свидетельствует об определённых тенденциях на рынке, — говорится в исследовании.
Здоровье
В детской больнице Златоуста по выходным перестали кормить пациентов
Например, детей перестали кормит по выходным. Они пожаловались общественникам, а те обратились в Минздрав и Роспотребнадзор.