Российские и эмиратские флаги появились на фонарных столбах на набережной Абу-Даби накануне исторического визита в столицу ОАЭ Президента России Владимира Путина, намеченного на 15 октября 2019 года.

Политика Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков В начале встречи российского лидера с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр приветствовал дорогого гостя национальным гимном.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева не явилась в суд Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Происшествия Полиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России.

Футбол Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже.

Армия и оружие Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.

Общество Шойгу простился с космонавтом Леоновым Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Экономика Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.