Политика

Русские ЭмиратыРусские ЭмиратыАбу-Даби встречает Владимира Путина российским триколором

Российские и эмиратские флаги появились на фонарных столбах на набережной Абу-Даби накануне исторического визита в столицу ОАЭ Президента России Владимира Путина, намеченного на 15 октября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На небоскребах Абу-Даби зажглись проекции с изображением Владимира Путина

IslamNews06:13

В Абу-Даби на небоскребах транслировали триколор в честь приезда Путина: видео

ТК Звезда05:25

Путина поприветствуют в Абу-Даби проекциями на небоскрёбах — видео

Life.ru04:27

Абу-Даби встречает Владимира Путина российским триколором

Русские Эмираты13 октября в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:34, Вашингтон
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Газета.Ru вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Политика

Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков

В начале встречи российского лидера с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр приветствовал дорогого гостя национальным гимном.
Московский Комсомолец вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия

В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери

Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Происшествия

Полиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального

В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России.
Дождь 01:14
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

ИнфоСМИ вчера в 13:41
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Футбол

Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже.
Матч ТВ 03:27
Армия и оружие

Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту

Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Infox.ru вчера в 17:18
Общество

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Экономика

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд

Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg.
РБК 05:22
Космос

Инженер NASA предложил проект двигателя для межзвёздных полётов

Ореанда-Новости вчера в 16:54
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, почему девушки боялись отца

Адвокаты сестер Хачатурян поделились подробностями о личности убитого Михаила Хачатуряна, сообщает RT.
Газета.Ru 06:04
Футбол

Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом

Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.
МК-Спорт 05:57
Гаджеты

Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI

Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.
REGNUM 12 октября в 05:42
Общество

РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

9% снижение не может рассматриваться как статистическая погрешность и свидетельствует об определённых тенденциях на рынке, — говорится в исследовании.
News.ru 05:23
Здоровье

В детской больнице Златоуста по выходным перестали кормить пациентов

Например, детей перестали кормит по выходным. Они пожаловались общественникам, а те обратились в Минздрав и Роспотребнадзор.
Росбалт 05:04
Общество

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию на желчный пузырь в онкоцентре

Газета.Ru 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Объединённые Арабские Эмираты
Государство в Передней Азии
Федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство - абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. Некоторые из перечисленных эмиратов попадают под определение карликового государства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное