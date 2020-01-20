Происшествия
РБКАбызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство. Об этом он заявил в суде, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
Политика
Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Происшествия
Выезд Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала признан законным
Полиция признала законной действия народной артистки СССР Аллы Пугачевой, когда она летом прошлого года въехала на автомобиле на платформу Рижского вокзала, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
В сенате США начали рассмотрение дела по импичменту Трампа
Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа.
Авто
Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class
В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Политика
Правозащитники, ученые и деятели культуры выступили с открытым письмом, где призвали изменить избирательные законы
Авторы призвали провести честные выборы в Госдуму в следующем году.
Политика
Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
Культура
Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс
Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Политика
Поддержит ли Израиль Польшу в ревизии событий Второй мировой войны
Поляки гадают, удастся ли Владимиру Путину записать Биньямина Нетаньяху к себе в союзники в отстаивании исторической правды о Второй мировой войне.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель
На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Авто
Mitsubishi оставит в России дизельный Pajero Sport
В России будет продаваться обновленный Pajero Sport с дизельным двигателем.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Происшествия
Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Авто
Стали известны цены на все комплектации нового кроссовера Kia Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos будет доступен в России в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Premium.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Общество
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
Происшествия
Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Футбол
Бакаев объявил о переходе из «Спартака» в «Рубин»
20-летний футболист является воспитанником "Спартака" и младшим братом другого игрока красно-белых Зелимхана Бакаева.
Кино
Джей Джей Абрамс займется сериалами DC
Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.